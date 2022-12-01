Как в магазине отличить сладкие мандарины от кислых

В декабре мандарины – это самые популярные фрукты. Без них трудно представить новогодние праздники, включая Рождество и Святого Николая. Именно мандарины придают неповторимую атмосферу этим зимним праздникам. Пожалуй, нет дома, где бы их ни ели сейчас. Итак, как выбрать хорошие сладкие мандарины, а не кислые, которые могут испортить впечатление.

Как выбрать сладкий мандарин. Фото: из открытых источников

Как распознать сладкие и сочные мандарины в магазине? Существует несколько способов. Благодаря им вы больше никогда не купите кислые и невкусные мандарины.



Выбирайте только мандарины интенсивного оранжевого цвета. Бледные, желтые или даже зеленые вряд ли будут вкусными. Кожа не должна быть слишком толстой у этого фрукта. Но будьте осторожны, если она очень тонкая, то мандарины тяжело очистить от кожуры.



Мандарины можно взвесить в руке. Если фрукт заметно тяжел, это хороший знак. В нем много сока. Идеально спелые фрукты также обладают приятным и выразительным ароматом.



Чем округлее форма, тем больше шансов, что они будут сладкими и вкусными. Лучше избегать сплющенных плодов. Хорошие мандарины мягкие, но упругие. Не следует брать жесткие или очень мягкие мандарины. И помните, что любой вид повреждений тоже влияет на качество приобретаемого плода. Например, темное пятно у места, где висел плод – это сигнал о том, что он пролежал слишком долго.



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