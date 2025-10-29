Как пить кофе без вреда для здоровья: 7 неожиданных советов экспертов

Кофе – не просто утренний ритуал, а источник антиоксидантов, которые могут оказывать положительное воздействие на здоровье. По данным Verywellhealth, небольшие изменения в способе приготовления и дополнениях к напитку могут значительно повысить его пользу. Вот семь способов получить максимум от вашего кофе, подтвержденных диетологами.

Фото: из открытых источников

Черный кофе

Пейте кофе без добавок – только вода и молотый кофе. Черный напиток богат хлорогеновой кислотой и другими антиоксидантами, которые помогают уменьшить воспаление, окислительный стресс, поддерживают здоровье сердца и стабилизируют уровень сахара в крови. Отсутствие сахара и жиров позволяет извлечь пользу без лишних калорий.

Мелка корицы или кардамона

Добавляя специи к кофе, можно усилить его аромат и питательность. Корица помогает регулировать уровень сахара, а кардамон обладает антиоксидантными свойствами и улучшает пищеварение. Специи могут взаимодействовать с антиоксидантами кофе, усиливая его полезный эффект.

Натуральные ароматизаторы

Вместо сиропов используйте чистый ванильный или миндальный экстракт. Это придает кофе приятную сладость без дополнительного сахара и калорий, а ваниль содержит антиоксиданты и помогает уменьшить потребность в сахаре.

Ложка какао

Добавление какао увеличивает антиоксидантную активность напитка и поддерживает здоровье сердца и настроение. Особенно эффективно во френч-прессе или по-турецки, когда какао и кофе работают вместе, усиливая полезные свойства. Для "мокко" можно добавить какао, щепотку корицы или несколько капель ванильного экстракта.

Белок или коллаген

Добавляя протеиновый порошок или коллаген, кофе можно превратить в питательный функциональный напиток. Белок помогает напитаться и поддерживает мышцы, а коллаген – здоровье кожи и суставов.

Молочные или растительные добавки

Обезжиренное молоко добавляет белок и кальций, несладкое овсяное молоко делает кофе кремовым без сахара. Также подойдут миндальное или соевое молоко.

Имбирь или чили

Добавление молотого имбиря или порошка чили придает остроту и стимулирует обмен веществ. Имбирь улучшает пищеварение и уменьшает тошноту, а капсаицин по чили активизирует кровообращение.

Эти простые изменения помогут не только наслаждаться вкусом кофе, но и повысить его пользу для организма.

