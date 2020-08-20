Как адаптировать организм к резким сменам погоды

В последнее время, погода на улице меняется очень резко и часто. А такие перепады серьезно влияют на наше самочувствие, провоцируя головные боли, усталость и боли в суставах. Врач-невропатолог Татьяна Майкова в программе "Ранок з Україною" рассказала, как адаптировать организм к смене погоды, чтобы не возникало дискомфорта. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Специалист отметила, что у многих людей при резкой смене погоды наблюдается ухудшение самочувствия, то есть они являются метеозависимыми. И чтобы организм работал без "сбоев" им необходимо его правильно подготовить. В первую очередь, стоит нормализовать свой режим сна, а точнее, ложиться спать рано, чтобы сон был не только качественным, но и продолжительным. Также необходимо побольше двигаться, в частности устраивать пешие прогулки на свежем воздухе, заниматься плаванием и легкой гимнастикой.

Также невропатолог посоветовала следить за своим рационом питания. В меню должны регулярно присутствовать овощи, мясо, молочные продукты, рыба и прочее, тогда у организма будут силы не только побороть метеозависимость, но и другие недуги.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как снизить потливость в жаркую погоду.

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