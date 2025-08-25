Кабачок или огурец: что полезнее

Популярные летние овощи – кабачок и огурец – часто употребляют в свежем виде, в салатах. Кабачки также жарят, добавляют к запеканкам. Оба продукта обладают высоким содержанием воды, низкой калорийностью и приятным вкусом. Однако у тех, кто следит за своим здоровьем и питанием, возникает вопрос – какой овощ полезнее.

Кабачки и огурцы. Иллюстративное фото

Огурец состоит на 96% из воды. Это делает его одним из самых лучших овощей для гидратации. Благодаря большому содержанию воды, он хорошо освежает, особенно в жару. Огурец содержит хлорофилл – пигмент, который оказывает антиоксидантное действие. В 100 г огурца содержится около 15 калорий, 0,5 г клетчатки, 2,8 мг витамина С и 147 мг калия. Также он является источником витамина K – 16,4 мкг на 100 г, что составляет примерно 14% суточной нормы.

Кабачок или цукини – имеет чуть меньше воды – около 93%. Однако этот овощ значительно превосходит огурец по содержанию питательных веществ. В 100 г кабачка содержится 27 калорий, 1,6 г клетчатки, 18 мг витамина С (20% суточной нормы) и 413 мг калия. Он также богат фолиевой кислотой, магнием, витаминами A, E и B-группами. Благодаря этому кабачок обладает антиоксидантными, противовоспалительными и даже антивирусными свойствами.

Специалисты отмечают, что оба овоща, благодаря высокому содержанию воды и низкой калорийности, способствуют снижению веса.

С точки зрения влияния на сердечно-сосудистую систему, кабачок имеет преимущество – исследования показали, что он способствует снижению уровня холестерина. Огурец, в свою очередь, содержит полифенолы, которые помогают уменьшить образование жировых бляшек и снижают риск инсульта. Оба овоща обладают антидиабетическими свойствами, не вызывают резких скачков уровня глюкозы и поддерживают стабильную работу инсулина.

