Изжога после новогоднего застолья: причины и способы борьбы

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Недилько Ксения
Новогодние праздники — это время веселья, семейных встреч и, конечно, щедрых застолий. Однако обильное потребление вкусной, но часто жирной, жареной или острой пищи, а также алкоголя может привести к дискомфорту, в частности изжоге. Что вызывает это чувство и как можно от него избавиться?
Иллюстративное фото
Что такое изжога и почему она возникает?
Изжога – это ощущение жжения или дискомфорта в грудной клетке, которое возникает из-за заброса желудочного сока с кислотами в пищевод. Обычно причинами становятся:
1. Переедание. Большое количество пищи создает давление в желудке, способствуя попаданию его содержимого в пищевод.
2. Жирная и острая пища. Такие блюда расслабляют нижний пищеводный сфинктер, что упрощает проникновение кислот.
3. Алкоголь. Он раздражает слизистую желудка и влияет на функциональность пищеводного клапана.
4. Газированные напитки. Углекислый газ увеличивает давление в желудке.
5. Лежение сразу после еды. Горизонтальное положение способствует забросу желудочного содержимого в пищевод.
Как избавиться от изжоги после застолья?
Если изжога уже появилась, следует попробовать следующие методы:
1. Пейте теплую воду. Она поможет смыть остатки кислоты со стен пищевода.
2. Антациды. Лекарство на основе магния или алюминия нейтрализует кислоту и быстро облегчает состояние.
3. Ешьте щелочные продукты. Например, банан или немного овсянки – они успокаивают желудок.
4. Избегайте лежания. Сидите или ходите в течение 2-3 часов после еды.
5. Травяные чаи. Ромашка или имбирь помогают успокоить желудок и снизить кислотность.
Как избежать изжоги в будущем?
Чтобы избежать дискомфорта, следуйте этим советам:
Ешьте небольшими порциями, но чаще.
Избегайте жирных, жареных, острых блюд и большого количества сладостей.
Ограничьте употребление алкоголя и газированных напитков.
Не ешьте перед сном — последний прием пищи должен быть за 2–3 часа до отдыха.
Надевайте удобную одежду, не сдавливающую живот.
Когда обращаться к врачу?
Если изжога возникает регулярно, сопровождается болью в груди, трудностями с проглатыванием или рвотой, это может свидетельствовать о более серьезных проблемах, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). В таком случае обязательно обратитесь к врачу.
Заботьтесь о своем здоровье даже во время праздников, и пусть новогоднее настроение приносит только радость, а не дискомфорт!
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