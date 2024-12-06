Фрукты, которые могут "убить": употребление их может привести к смерти

Фрукты обычно ассоциируются с пользой для здоровья, но некоторые могут быть опасными для жизни. Рассмотрим несколько таких фруктов, которые могут нанести серьезный вред вашему здоровью, если их употреблять неправильно или в чрезмерных количествах, сообщает портал "Комментарии".

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Манчиниловое дерево, произрастающее во Флориде, Мексике и Южной Америке, известно своими ядовитыми плодами. Эти зеленые или желтоватые фрукты напоминают яблоки, но содержат токсины, которые могут вызвать сильные боли и даже смерть. В некоторых регионах у этих деревьев устанавливают предупредительные знаки, чтобы избежать случайных отравлений.

Старфрут или карамбола может быть опасным для людей с проблемами почек. Этот фрукт содержит высокие уровни оксалатов, которые могут вызвать почечную недостаточность, судороги и даже смерть у людей с нарушением функции почек.

Бузина может быть съедобной, когда полностью созрела и приготовлена, но все остальные части растения, включая кору, листья и незрелые ягоды, ядовиты. Употребление этих частей может вызвать тошноту, рвоту и сильную боль в животе.

Личи , особенно незрелые, содержат токсины, которые могут вызвать резкое снижение уровня сахара в крови. Это особенно опасно для детей, которые могут употреблять эти фрукты в больших количествах, что приводит к серьезным заболеваниям и даже смерти.

Сырые кешью содержат урушиол, тот же токсин, что и в ядовитом плюще. Он может вызвать серьезные кожные высыпания и быть смертельным при употреблении в больших количествах. К счастью, коммерческие кешью проходят термическую обработку для удаления этого токсина.

Аки, национальный фрукт Ямайки, содержит токсин гипоглицин, который может вызвать серьезные отравления, если фрукт употреблять незрелым или неприготовленным. Это может привести к гипогликемии, рвоте и даже смерти.

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