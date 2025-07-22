Ежедневное употребление арбуза приводит к поразительным последствиям: новое открытие диетологов

В жаркие летние дни важно поддерживать водный баланс организма. Именно поэтому арбуз – один из лучших сезонных фруктов, которым следует не пренебрегать. Он не только освежает, но и приносит пользу здоровью сердца, кожи и пищеварительной системы. По словам экспертов, арбуз можно есть свежим, добавлять в салаты или готовить из него освежающие напитки и смузи.

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Диетолог и автор кулинарной книги Мика Сива объясняет: арбуз почти на 92% состоит из воды, что делает его идеальным фруктом для гидратации летом. Кроме того, он содержит ряд ценных минералов — фосфор, магний и калий, которые помогают поддерживать электролитный баланс.

Другой эксперт, Сьюзен Грили, подчеркивает, что благодаря высокому содержанию воды арбуз способствует ощущению сытости. Это может быть полезно для тех, кто хочет похудеть или контролировать аппетит. Например, в 1 чашке арбуза – всего 46 калорий, что делает его отличным низкокалорийным перекусом.

Арбуз также богат витаминами A и C — мощными антиоксидантами, которые положительно влияют на иммунную систему и состояние кожи. Благодаря своей структуре эти витамины легко усваиваются, поддерживая здоровое пищеварение и способствуя регенерации клеток кожи.

Несмотря на относительно низкое содержание клетчатки, арбуз содержит важные соединения, поддерживающие сердечно-сосудистую систему. Это, в частности, ликопин, аргинин и цитруллин — вещества, которые улучшают кровообращение и способствуют нормализации АД. Особенно много цитруллина находится в белой части корки. Этот компонент в теле превращается в аргинин, который необходим для выработки оксида азота — молекулы, отвечающей за расширение сосудов.

Интересно, что по содержанию ликопина арбуз даже превосходит помидоры – в нем почти на 40% больше этого антиоксиданта. Ликопин обладает противовоспалительными свойствами, уменьшает окислительный стресс и может снижать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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