Этот соус может убить вашу печень за несколько месяцев: в чем опасность

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Недилько Ксения
Многие люди ежедневно добавляют в блюда популярные соусы, не задумываясь об их влиянии на здоровье. Один из самых опасных — соевый соус, который при чрезмерном употреблении может серьезно повредить печень и даже привести к ее разрушению.
Соевый соус может убить вашу печень за пару месяцев
В чем проблема?
Соевый соус содержит большое количество соли (натрия). Всего 1 столовая ложка может содержать более 900 мг натрия – это почти половина максимальной суточной нормы. Хроническая перегрузка организма солью:
повышает артериальное давление,
способствует задержке жидкости,
нагружает почки и печень.
Но это еще не всё.
Чем еще опасен соевый соус?
Глутамат натрия. Многие дешевые соевые соусы содержат усилитель вкуса – глутамат натрия (E621), который связывают с головными болями, печеночными расстройствами и нервными нарушениями.
Химическая ферментация. Дешевые варианты изготавливаются не путем натурального брожения, а с помощью химической гидролизации, в результате которой могут образовываться токсичные соединения, в частности, монохлорпропанол (3-MCPD) — вещество, имеющее канцерогенное и гепатотоксическое действие (разрушающее печень).
ГМО и пестициды. Соевый соус часто производится из генно-модифицированной сои, которая могла подвергаться обработке опасными химикатами.
Что будет с печенью?
Регулярное употребление такого соуса может привести к:
жировой дистрофии печени,
воспаление (гепатита),
фиброза и цирроза.
Всё это развивается постепенно, без ярко выраженных симптомов, но необратимо вредит органу.
Как избежать опасности?
Ограничивайте употребление соевого соуса до 1-2 раз в неделю.
Выбирайте органический продукт, изготовленный путём естественного брожения.
Обратите внимание на этикетку: избегать E621, 3-MCPD, карамельного красителя E150c/d.
Альтернатива – тамары или кокосовый аминосоус, менее вредны для печени.
Вывод: обычный на первый взгляд соус может стать "медленным ядом" для вашей печени. Выбирайте качественные продукты и заботьтесь о своем здоровье каждый день.
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