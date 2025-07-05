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Этот продукт обязательно должен быть в рационе тех, кому за 50

Ферментированные молочные продукты обеспечивают организм пробиотическими микроорганизмами

5 июля 2025, 15:57
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Кравцев Сергей

Медики обязательно рекомендуют людям преклонного возраста включать кисломолочные продукты в свой ежедневный рацион, ведь они являются богатым источником питательных веществ и пробиотиков.

Этот продукт обязательно должен быть в рационе тех, кому за 50

Йогурт. Фото: из открытых источников

С возрастом люди меняют свои потребности в питании. Пожилые люди часто сталкиваются с дефицитом белка, кальция, магния и калия, что может негативно влиять на их здоровье.

Ферментированные молочные продукты, такие как натуральный йогурт, кефир, простокваша и пахта, являются ценным источником этих питательных веществ. Эти продукты создаются путем ферментации молока с помощью специальных бактериальных культур, что делает их чрезвычайно ценными для организма. Несмотря на это, они часто упускаются в ежедневном рационе многих пожилых людей.

Ферментированные молочные продукты обеспечивают организм пробиотическими микроорганизмами, которые при употреблении колонизируют пищеварительный тракт и поддерживают здоровую кишечную микрофлору.

Эксперты отмечают, что благодаря этому они могут положительно влиять на функционирование пищеварительной системы и поддерживать иммунитет.

Кроме пробиотиков, ферментированные продукты также содержат магний, кальций и витамины D и K. Эти ингредиенты могут помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Исследования также показывают, что регулярное употребление ферментированных молочных продуктов может оказывать противовоспалительное действие, снижать кровяное давление и уменьшать риск диабета.

Пробиотики — ключ к здоровой кишечной микрофлоре. Наличие пробиотиков в ферментированных молочных продуктах делает их особенно рекомендованными для пожилых людей. Пробиотические бактерии поддерживают баланс кишечной микрофлоры, что может привести к лучшему пищеварению и общему состоянию организма.

Эксперты отмечают, что регулярное употребление натурального йогурта или кефира может быть простым способом улучшить самочувствие и здоровье. Специалисты рекомендуют пожилым людям регулярно включать ферментированные молочные продукты в свое ежедневное меню.

Даже небольшие изменения в рационе могут принести значительную пользу для здоровья. Поэтому стоит рассмотреть возможность использования натурального йогурта или кефира и убедиться в их положительном влиянии на организм.

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Источник: https://gotowanie.onet.pl/porady/tego-produktu-nie-powinno-zabraknac-w-diecie-seniora-bedzie-zdrowy-jak-rydz/4vfne3s
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