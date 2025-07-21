Этот обычный напиток поможет вам забыть о бессоннице: о чем речь

Когда мысли не дают покоя, а тело напряжено, уснуть может быть настоящим вызовом. Впрочем, есть натуральный способ, который может помочь улучшить качество отдыха. По данным издания Eating Well, терпкий вишневый сок считается одним из самых эффективных природных напитков для нормализации сна.

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По мнению доктора медицинских наук Саманты ДеВито, вишневый сок содержит мелатонин и триптофан – вещества, играющие ключевую роль в регуляции биологических ритмов. Они помогают организму переходить в режим отдыха, что способствует более легкому засыпанию и более качественному сну.

Дополнительно, как объясняет доктор Лорен Манакер, мелатонин — это природный гормон, регулирующий циклы сна и бодрствования. Хотя наше тело может самостоятельно производить его, некоторые внешние факторы, такие как яркий свет в вечернее время, нарушенный график, кофеин или алкоголь, могут сбивать его естественный ритм.

Регулярное потребление вишневого сока, особенно в вечернее время, может повысить уровень мелатонина в организме мягко и естественно, без побочных эффектов, которые иногда вызывают искусственные снотворные средства. Это может помочь быстрее уснуть и сделать сон более глубоким и восстанавливающим.

Более того, вишневый сок богат антоцианами — сильнодействующими антиоксидантными соединениями, положительно влияющими не только на сон, но и на общее состояние мозга и нервной системы. Они способны снизить окислительный стресс и воспалительные процессы, которые нередко являются причиной нарушений сна.

По словам экспертов, включение терпкого вишневого сока в ежедневный рацион может не только улучшить качество сна, но и положительно повлиять на длительное когнитивное здоровье.

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