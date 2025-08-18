Это только навредит здоровью: к представителям групп крови обратились с предупреждением

Диета, базирующаяся на группе крови, стала популярной благодаря книге доктора Питера Д'Адамо "Eat Right 4 Your Type". Она утверждает, что каждая группа крови имеет свои уникальные потребности в питании, а некоторые продукты могут быть полезными или вредными для здоровья.

Питание для группы крови O(I)

Люди с этой группой, называемые "охотниками", должны есть много белка, в том числе мяса.

Что избегать: пшеница, кукуруза, рожь, ячмень, молочные продукты и бобовые могут нарушать пищеварение и вызывать воспаление.

Рекомендуется: мясо, рыба, фрукты, овощи, орехи, зерновые, мятный чай, настой шиповника.

Питание для группы крови A(II)

Представители этой группы, "земледельцы", должны соблюдать вегетарианскую диету, избегать мяса.

Что избегать: молочные продукты, пшеница, мясо?

Рекомендуется: овощи, крупы, растительные масла, фрукты (ананас, абрикос, лимон), рыба и морепродукты (сардины, форель, треска).

Питание для группы крови B(III)

Люди с этой группой, которые являются адаптивными, могут есть широкий спектр продуктов, включая мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Что избегать: кукуруза и мясо курицы.

Рекомендуется: мясо, рыба, яйца, молоко, овощи, фрукты, крупы.

Питание для группы крови AB(IV)

Эта группа сочетает особенности двух предыдущих и имеет смешанную диету, но им следует избегать красного мяса.

Что избегать: кукурузу, гречку.

Рекомендуется: рыба, икра, соя, рис, ягоды, красное вино.

Предупреждение:

Хотя диета по группе крови популярна, многие диетологи предостерегают, что она может привести к дефициту необходимых питательных веществ, таких как витамины и минералы, а также способствовать чрезмерному потреблению мяса и жиров. Если вы планируете изменить питание, следует обратиться к врачу или диетологу для совета.

