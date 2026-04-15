Это популярное среди многих блюдо может лишить вас зрения: эксперты ошарашили правдой.

Вирус, ранее связываемый исключительно с жителями водной среды, может иметь отношение к развитию глазных заболеваний у людей. Речь идет о нодавирусе скрытой смертности (CMNV), который все чаще привлекает внимание ученых. О новых наблюдениях сообщает MedicalXpress.

Исследователи заинтересовались увеличением количества случаев персистирующей глазной гипертензии, известной как вирусный передний увеит (POH-VAU) в Китае. Это заболевание характеризуется воспалением переднего отдела глаза и значительным повышением внутриглазного давления. В то же время, стандартные лабораторные тесты не выявляли распространенных вирусных возбудителей, в частности герпесвирусов.

В рамках исследования ученые проанализировали данные 70 пациентов, проходивших лечение в 2022–2025 годах. Во время хирургических вмешательств были получены образцы глазных тканей, которые изучали с помощью электронной микроскопии. В этих материалах обнаружены вирусные частицы размером около 25 нанометров, которые по морфологии соответствовали CMNV. В образцах здоровых добровольцев подобные структуры не зафиксировали.

Для более точной идентификации исследователи применили антитела, специфические для этого вируса. Генетический анализ показал почти полную идентичность — 98,96% — со штаммами, ранее находившимися в морских организмах.

Кроме того, учёные проверили способность вируса вызывать болезнь. Эксперименты на клеточных культурах и лабораторных мышах показали, что после инфицирования появляются симптомы, аналогичные человеческим, в частности повышенное внутриглазное давление.

Анализ возможных факторов риска показал, что около 75% пациентов контактировали с сырыми морепродуктами — во время работы без защиты или употребляя их в сыром виде.

Исследователи отмечают, что это первое доказательство потенциальной связи вируса водного происхождения с конкретной патологией глаз у людей. При этом CMNV уже обнаруживали в десятках видов морских организмов по всему миру – от Азии до Антарктиды, что свидетельствует о его широком распространении.

Портал "Комментарии" уже писал , что весной организм часто переживает период истощения: после зимы снижается уровень энергии, ощущается нехватка витаминов и снижается общий тонус. В настоящее время особенно важно поддержать естественные защитные силы тела и возобновить работу пищеварительной системы.