Этим людям лучше не есть кутью или маковый пирог: кому может навредить мак

Мак является неотъемлемой частью рождественского меню многих украинцев. Его добавляют к кутье, пирогам или рождественским кексам. Хотя этот продукт обладает многочисленными полезными свойствами, но есть категории людей, которым следует ограничить или избегать потребление мака. В этот список входят дети и люди с болезнями сердца.

Кому лучше удержаться от мака

Полезные свойства мака

Мак богат на белок — в 100 г содержится 23,7 г. Также мак имеет большое количество клетчатки и таких микроэлементов как калий, кальций, магний, железо и витамины группы B. Он также содержит ненасыщенные жирные кислоты, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему. Благодаря такому составу мак поддерживает пищеварение, регулирует уровень сахара в крови и способствует общему укреплению организма.

Несмотря на все эти питательные ценности, мак и содержащие его продукты рекомендованы не всем.

Кому не стоит есть мак

Детям до 2 лет

Из-за наличия алкалоидов, которые могут быть вредными в больших количествах, малышам лучше избегать продуктов с маком.

Беременным женщинам

Хотя строгих противопоказаний нет, беременным следует употреблять мак с осторожностью во избежание потенциального воздействия алкалоидов.

Людям с сердечными заболеваниями

Семена мака могут взаимодействовать с определенными сердечными препаратами. Перед употреблением в пищу таких блюд следует проконсультироваться с врачом.

Людям с проблемами пищеварения

Маковая начинка, часто содержащая мед, орехи, сахар и другие ингредиенты, может быть сложной для переваривания. Поэтому людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше воздержаться от маковых пирогов или кутьи.

Больным сахарным диабетом

Сам мак рекомендован диабетикам из-за низкого гликемического индекса. Однако сладкая маковая начинка может значительно повысить уровень сахара в крови, поэтому такие блюда лучше избегать.

Людям с аллергией

Аллергия на мак встречается редко, но если у вас есть склонность к аллергическим реакциям, любое блюдо с маком следует употреблять с осторожностью.

Мак остается ценным и полезным продуктом, если его употреблять в умеренных количествах. Тем не менее, некоторые группы людей должны учитывать потенциальные риски, связанные с потреблением мака или блюд с ним. Если у вас есть сомнения в безопасности этого продукта, лучше обратиться за советом к врачу.

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