Эти орехи мы недооценивали всю жизнь

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Недилько Ксения
Орехи – это настоящий источник витаминов, минералов и полезных жиров. Мы привыкли к миндалю, грецкому ореху или кешью, но есть менее популярные виды, которые имеют не меньше пользы для здоровья. Давайте рассмотрим орехи, которые мы недооценивали всю жизнь.
Иллюстративное фото
Многие путают пекан с грецким орехом, но они имеют более нежный вкус и содержат еще больше антиоксидантов.
Почему стоит есть пекан?
Защищает сердце благодаря высокому содержанию ненасыщенных жиров.
Снижает уровень плохого холестерина.
Содержит много магния и цинка, что полезно для иммунитета.
Фисташки мы часто воспринимаем как снек, но они пользуются огромной пользой для организма.
Почему они особенные?
Богатые белком – отличный вариант для спортсменов и вегетарианцев.
Поддерживают здоровье глаз благодаря лютеину и зеаксантину.
Помогают контролировать вес, поскольку содержат много клетчатки.
Возможно, вы слышали об этом орехе, но вряд ли включали его в свой рацион регулярно. А зря!
Чем он полезен?
Бразильский орех – лучший источник селена, поддерживающий работу щитовидной железы.
Улучшает состояние кожи и волос.
Укрепляет иммунитет и уменьшает воспаление в организме.
Важно: не стоит есть больше 2-3 орехов в день, чтобы избежать передозировки селеном.
Эти маленькие орешки не только вкусны, но очень полезны.
Почему их следует добавить в рацион?
Повышают энергию благодаря высокому содержанию полезных жиров.
Улучшают работу мозга и память.
Способствуют выработке гормонов счастья – серотонина и дофамина.
Макадамия считается самым дорогим орехом в мире, но ее уникальные свойства заслуживают внимания.
Чем она особенная?
Один из лучших источников мононенасыщенных жиров – полезных для сердца.
Помогает регулировать уровень сахара в крови.
Обладает мощными антиоксидантными свойствами, замедляющими старение.
Мы недооценивали эти орехи, хотя они обладают огромной пользой для здоровья. Добавьте их в свой рацион, чтобы получить максимум питательных веществ и улучшить самочувствие. Возможно, среди них есть ваш новый любимый суперфуд!
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