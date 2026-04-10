Эта простая каша лишит вас лишнего веса и риска диабета: неожиданное открытие
НОВОСТИ

Эта простая каша лишит вас лишнего веса и риска диабета: неожиданное открытие

Овес можно употреблять в различных вариантах.

10 апреля 2026, 11:15
Клименко Елена

Несмотря на то, что диетологи часто рекомендуют овсяную кашу в качестве полезного завтрака, в последнее время ее польза вызывает споры в соцсетях. Видео BBC Food рассмотрело, действительно ли овес приносит пользу здоровью.

Эта простая каша лишит вас лишнего веса и риска диабета: неожиданное открытие

Фото: из открытых источников

Действительно ли овсяная каша полезна здоровью?

Недавние научные исследования показали, что овес может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов и диабета 2 типа.

Все виды овсяной каши являются частью цельнозерновых продуктов, активно рекомендуемых как основа здорового питания. Британская диетологическая ассоциация (BDA) отмечает, что большая часть полезных веществ хранится в наружном слое семян — отрубях и зародыше, поэтому цельнозерновые продукты содержат до 75% больше питательных элементов, чем рафинированные злаки.

Исследования, охватившие 15 научных работ, показали, что регулярное употребление трех порций цельнозерновых продуктов в день способствует снижению индекса массы тела (ИМТ) и уменьшению жира в области живота. Кроме того, эти продукты помогают бороться с ожирением.

Специалисты отмечают, что цельнозерновые продукты богаты клетчаткой, которую большинство людей потребляет недостаточно. Доктор Келли Совицки из Гарвардского университета отмечает, что клетчатка может способствовать длительному ощущению сытости, что помогает контролировать аппетит.

Согласно данным BDA, люди, регулярно потребляющие цельнозерновые продукты, могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа на 30%, если это сочетается с низкокалорийной диетой и активным образом жизни.

Магний, калий и содержащиеся в этих продуктах антиоксиданты могут положительно влиять на снижение артериального давления, пояснила Совицки.

"Комментарии" уже писали, что деменция — это синдром, который приводит к нарушению когнитивных функций, в частности памяти и сознания. Однако современные исследования подтверждают, что это заболевание поражает не только память, но и другие функции организма, которые на первый взгляд не связаны с когнитивными нарушениями. Как сообщает Daily Express, прогрессирующие изменения в мозге могут влиять на разные аспекты здоровья, на которые люди обычно не обращают внимания.



