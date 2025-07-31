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Эта привычка с годами приносит все больше пользы: советуют ученые есть каждый день

Исследование с участием более 20 тысяч человек дало неожиданные результаты.

31 июля 2025, 07:50
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Клименко Елена

В зрелом возрасте многие сталкиваются с остеопорозом — заболеванием, сопровождающимся снижением плотности костной ткани, повышением ее хрупкости и риском переломов. Традиционно медики советуют обогащать рацион кальцием, добавляя в ежедневное меню зелень, молочные продукты и другие источники минерала. Однако недавнее исследование внесло интересные коррективы в эти рекомендации.

Эта привычка с годами приносит все больше пользы: советуют ученые есть каждый день

Фото: 24 Канал

Издание Health опубликовало результаты масштабного исследования, охватившего более 20 тысяч человек старшего возраста. Ученые изучили данные, собранные в течение 13 лет — с 2005 по 2018 год, и сделали неожиданный вывод: значительную пользу для костей дает регулярное потребление обычных куриных яиц.

Как показали результаты, у участников, которые ежедневно съедали по меньшей мере 100 граммов яиц (примерно два средних), наблюдалась повышенная минеральная плотность костной ткани в критических зонах — в бедрах и поясничном отделе позвоночника. Это означает, что их кости были более крепкими и менее склонными к разрушению с возрастом.

Специалисты объяснили этот эффект тем, что яйца стимулируют выработку ферментов, участвующих в формировании здоровой костной ткани. Кроме того, яйца являются естественным источником витамина D – важного компонента для эффективного усвоения кальция. К тому же, в составе яиц содержится высококачественный белок, цинк, фосфор и другие минералы, комплексно поддерживающие здоровье опорно-двигательного аппарата.

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Источник: https://www.health.com/eggs-bone-density-osteoporosis-8611133
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