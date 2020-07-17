Есть ли польза в замороженных овощах и фруктах

Многие хозяйки используют заморозку, чтобы надолго сохранить свежесть и внешний вид продуктов, в частности овощей и фруктов. На своей странице в Instagram врач-нутрициолог Анна Грин рассказала, насколько этот метод полезный для здоровья.

Многочисленные исследования доказывают, что заморозка практически никак не влияет на содержание витамина С в продуктах (одного из самых нестойких витаминов). И это несмотря на то, что в свежих овощах и фруктах он теряет свои полезные свойства за несколько дней хранения.

Специалист отметила, что в составе правильно замороженной стручковой фасоли и цуккини намного больше биоактивных веществ, чем в сыром виде.

Анализ содержания витаминов C, E, B2 и каротина в кукурузе, моркови, брокколи, шпинате, стручковой фасоли, горохе, клубнике и голубике показал, что по сравнению со свежими продуктами:

- витамин С содержался в таком же или большем количестве;

- в замороженном брокколи витамина В2 оказалось больше, чем в свежем; в горохе — меньше. В остальных овощах и ягодах витамина было столько же;

- витамина Е было столько же, сколько в свежих, за исключением трех образцов;

- бета-каротин сохранился в полном объеме в шпинате и стручковой фасоли, в меньшем количестве по сравнению со свежими — в горохе и моркови, и полностью разложился в голубике, клубнике и кукурузе;

Врач подчеркнула, что в замороженных продуктах хорошо сохраняются антиоксидантные вещества, включая витамин С и флавоноиды. Эти вещества помогают предотвратить различные заболевания, в том числе и рак, и благотворно влияют на работу всего организма.





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