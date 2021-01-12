Еда, которая лечит: названо пять суперфудов 2021 года

Продукты с высокой концентрацией полезных веществ называют "суперфудами", потому что они обогащают организм витаминами, минералами и защищают от различных заболеваний. И с каждым годом список суперфудов пополняется. Какие же продукты будут популярны в 2021 году?

кукамелон (фото из открытых источников)

Горох

Ученые обнаружили в обычном горохе новые удивительные свойства, которые повысили его до "суперфуда". Исследователи выяснили, что горох может снизить "прыжки инсулина", которые существенно повышают уровень сахара в крови после приема пищи. Считается, что именно такие резкие колебания способствуют возникновению диабета. Эксперты утверждают, что именно горох, как в целостном виде, так и измельченный, может остановить глобальную эпидемию заболевания диабетом второго типа.

Семена базилика

Мало кто слышал о целебных свойствах семян базилика, а они очень полезны для людей, страдающих сахарным диабетом второго типа, поскольку контролируют процесс превращения углеводов в глюкозу. Но кроме этого, у этих семян еще куча неожиданных преимуществ. Среди них — повышение иммунитета, которое сейчас у всех на первом месте, жаропонижающее, спазмолитическое и мочегонное действие. Вымоченные в течение получаса семена базилика помогают нейтрализовать кислотность в организме, избавляя от изжоги.

Пажитник

Этот суперфуд сотни лет используются в нетрадиционной медицине, чтобы решить проблемы кожи, вылечить кашель и другие болезни. Во-первых, как и другие бобовые, это высокобелковый продукт, в составе которого более 20% протеина, а также витамины А, С, группы В, а также калий, фосфор, кальций, селен, железо, цинк. Кроме того, пажитник особенно полезен в зимний период, так как обладает антибактериальным эффектом и защищает от инфекций. Еще одна важная особенность этого продукта — высокое содержание в семенах фитоэстрогенов — растительных гормонов, особенно необходимых женщинам после 50 лет.

Масло копайба

Это масло можно использовать для косметических процедур, ведь оно усиливает уход за кожей, делает ее чище и предотвращает различные высыпания. А также масло копайба поддерживает сердечно-сосудистую, иммунную, пищеварительную и нервную системы. Для этого следует добавлять 1-2 капли масла в воду, сок или чай с медом.

Кукамелон

Познакомьтесь с еще одной новинкой в мире суперфудов — кукамелоном. Этому растению успели дать множество прозвищ, описывающих его внешний вид и вкус: "мышиная дыня", "мексиканский огурец" и так далее. Кукамелоны насыщенны минералами, антиоксидантами и клетчаткой, которые поддерживают работу сердечно-сосудистой и иммунной систем.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие суперфуды помогают очистить организм.

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