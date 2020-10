Диетологи назвали худший продукт для перекуса

Между основными приемами пищи многие люди устраивают перекусы и как выяснили исследователи, женщины делают это гораздо чаще, чем мужчины. И для утоления голода они используют сладкие или соленые продукты. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Диетологи выяснили, что самыми вредными для перекуса являются картофельные чипсы, в составе которых много промышленной химии. Мало того, что они вызывают привыкание, так еще негативно влияют на работу всего организма, в частности желудочно-кишечного тракта. Употребление картофельных чипсов приводит к вздутию живота, сердечным проблемам, а содержащиеся в них транжиры, нарушают иммунитет.

Если этот продукт использовать в качестве перекуса регулярно, тогда повышается риск развития множества заболеваний, в том числе диабета, онкологии и гипертонии.

Картофельные чипсы давно занимают лидирующие позиции в рейтингах самой вредной для организма пищи. В них содержится много химических добавок: ароматизаторов, усилителей вкуса, красителей и т.д.

Врачи рекомендуют использовать для перекуса продукты, которые содержат большое количество клетчатки.

