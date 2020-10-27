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Диетологи назвали худший продукт для перекуса

Для перекусов подходят продукты, богатые клетчаткой

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Между основными приемами пищи многие люди устраивают перекусы и как выяснили исследователи, женщины делают это гораздо чаще, чем мужчины. И для утоления голода они используют сладкие или соленые продукты. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Диетологи назвали худший продукт для перекуса

Диетологи выяснили, что самыми вредными для перекуса являются картофельные чипсы, в составе которых много промышленной химии. Мало того, что они вызывают привыкание, так еще негативно влияют на работу всего организма, в частности желудочно-кишечного тракта. Употребление картофельных чипсов приводит к вздутию живота, сердечным проблемам, а содержащиеся в них транжиры, нарушают иммунитет.

Если этот продукт использовать в качестве перекуса регулярно, тогда повышается риск развития множества заболеваний, в том числе диабета, онкологии и гипертонии. 

Картофельные чипсы давно занимают лидирующие позиции в рейтингах самой вредной для организма пищи. В них содержится много химических добавок: ароматизаторов, усилителей вкуса, красителей и т.д.

Врачи рекомендуют использовать для перекуса продукты, которые содержат большое количество клетчатки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем можно перекусить с пользой для желудка.


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