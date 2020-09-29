Диетолог опровергла популярный миф о пользе воды

На просторах интернета можно часто встретить рекомендацию, что для быстрого и эффективного похудения человеку нужно в день пить больше воды. Врач-диетолог Альбина Комиссарова на своей странице в Instagram рассказала, насколько это утверждение соответствует действительности.

Специалист отметила, что вода действительно играет в работе организма особую роль, потому что ускоряет обменные процессы и восполняет норму жидкости. Но в процессе похудения не стоит возлагать на нее больших надежд.

Врач объяснила, что человеку нужно ежедневно пополнять свой баланс жидкости, но это могут быть и чай, кофе, лимонады, морсы. Отдать предпочтение нужно воде, потому что она не содержит калорий и сахара, а не потому, что эффективно помогает бороться с лишним весом. Да, от ее употребления есть результат, но он сильно значимый.

Другое дело, когда человек употреблял в день много сладкой газированной воды, а потом отказался и заменил их водой. В таком случае, похудению быть.

Также диетолог отметила, что в день нужно пить столько жидкости, сколько хочется, а не 2 литра, как все привыкли думать.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему медики советуют пить воду с черным перцем.

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