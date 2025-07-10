Что нужно есть, чтобы не заболеть раком простаты

Одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди мужчин называют рак простаты. Кроме генетики и возраста, важным фактором развития болезни является питание. Исследователи указывают, что некоторые продукты способны снижать уровень простат-специфического антигена (PSA) и замедлять рост раковых клеток.

Продукты. Иллюстративное фото

Помидоры называют одним из самых эффективных продуктов. Они богаты ликопином – антиоксидантом, нейтрализующим свободные радикалы. Отметим, что больше пользы принесут термически обработанные помидоры в сочетании с жирами, например оливковым маслом. Так лучше усваивается ликопин. Специалисты отмечают, что регулярное потребление томатного соуса или пасты может снизить риск развития агрессивных форм рака простаты.

Другая группа продуктов, помогающих снизить риск развития рака простаты – крестоцветные овощи: брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста. Они содержат сульфорафан. Это соединение, которое, по исследованиям, способно подавлять рост раковых клеток. Чем чаще эти овощи появляются в рационе, тем ниже риск развития болезни.

Помогут защитить организм от рака простаты соевые продукты – тофу, эдамаме, соевое молоко. Они богаты изофлавонами, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут снижать уровень PSA. В регионах с высоким потреблением сои, например в Азии, уровень заболеваемости раком простаты значительно ниже.

Не менее важными для мужского здоровья являются ягоды – черника, малина, клубника. Они богаты антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений. А гранат и его сок, согласно исследованиям, могут замедлять прогрессирование болезни у мужчин, уже имеющих диагноз.

При этом следует ограничить потребление красного мяса, обработанных продуктов, насыщенных жиров и сахара. Они ассоциируются с повышенным риском развития агрессивных форм рака простаты.

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