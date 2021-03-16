Язык
Coinspot 16.03.2021
BTC/USD
55906.26
ETH/USD
1812.32
LTC/USD
203.72
НБУ 16.03.2021
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Главному христианскому празднику Пасхе или Воскресению Христову предшествует Великий пост, который в наступившем году начался 15 марта и закончится 1 мая, передает ТСН.ua.
Что можно и чего нельзя есть в Великий пост - фото из открытых источников
Сообщается, что на период Великого поста установлен ряд ограничений в еде, которых по возможности должен придерживаться каждый христианин. Строгие запреты на некоторые продукты не касаются всех, в частности, беременных, кормящих, тяжелобольных и детей.
Что можно есть в Великий пост
Задачей Великого поста является очищение перед Пасхой, при этом не только духовное. Пост проходит на протяжении 48 дней, и в это время принято придерживаться особенных правил употребления пищи. С самого первого дня Великого поста попадают под запрет продукты животного происхождения, а основными продуктами становятся крупы, овощи и фрукты.
Чтобы заменить животный белок, постящийся может употреблять бобовые, использовать их ля гарниров и различных супов.
Разрешен также прием в пищу грибов — ними можно достаточно неплохо разнообразить блюда.
Нет ограничений и на употребление орехов и семечек. Их можно добавлять в салаты либо есть просто так.
Что нельзя есть во время Великого Поста
На период Великого поста запрещается употребление в пищу любых мясных изделий и, собственно, мяса. Ограничения также касаются и колбас, сосисок, буженины.
Следует полностью исключить из рациона яйца, а также продукты, в состав которых они входят. К примеру, макаронные изделия.
Под запретом также и молочные продукты, при этом сюда можно отнести хлебобулочные изделия, которые содержат яйца, молоко или сливочное масло. Любая постная выпечка разрешается.
Рыбу во время Великого поста позволено есть лишь дважды – 7 апреля на Благовещение и в Вербное воскресенье (в 2021 году это 25 апреля). Накануне Вербного воскресенья, в Лазареву субботу, 24 апреля, можно употребить в пищу рыбную икру.
Среди напитков под запрет попадает молоко и его производные: сливки, йогурт, ряженка и другие. Ограничения действуют и на употребление алкоголя. Сообщается, что во время Великого поста можно выпить бокал легкого вина на выходных или Благовещение.
Ранее "Комментарии" рассказывали, когда состоится Пасха у православных и греко-католиков.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости