Что делать, если случайно съел продукт с плесенью

При неправильных условиях хранения продукты могут быстро испортиться и на них образовывается плесень. Конечно же, она несъедобная, но бывают случаи, когда случайно съедаешь или откусываешь испорченный продукт. Насколько это опасно и что делать в таком случае?

Плесень на продуктах / Foto: Shutterstock

Эксперты говорят, что плесневые грибы бывают разные. Основная их опасность в том, что они выделяют токсины. Например, орехи и семена поражает Аспергилл дымящийся — он выделяет опасные для человека вещества, которые могут спровоцировать серьезные заболевания.

А вот токсин Т-2, который вырабатывается некоторыми разновидностями плесени Fusarium может привести к агранулоцитозу — состоянию, при котором наблюдается снижение уровня лейкоцитов. Это делает организм более восприимчивым к бактериям и вирусам.

Также эксперты рассказали, что плесень размножается, распространяя свои споры по воздуху. При попадании в легкие, они могут вызвать нарушения дыхательной системы и другие неприятные последствия. Поэтому, если после съеденного куска испорченного продукта вы почувствовали недомогание и ухудшения самочувствия, следует обратиться к врачу.

Но помните, что при попадании плесени в организм, в первую очередь, нужно нейтрализовать токсины, например, выпив активированного уголька (1 таблетка на 10 кг веса). Также постарайтесь пить много жидкости, чтобы токсины быстро вышли из организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем опасна плесень в квартире и как от нее избавиться. Стоит помнить, что чем раньше вы начнете борьбу с ней, тем меньше проблем она нанесет вашему здоровью и дому.

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