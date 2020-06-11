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Четыре факта в пользу мороженого, о которых мало кто знает

Мороженое насыщает витаминами и поднимает настроение

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Четыре факта в пользу мороженого, о которых мало кто знает

Вкус мороженого знаком нам с детства. Десерт, которым приятно перекусить в жаркий день, любят дети и их родители. Многие считают, что это лакомство не содержит ничего полезного и может только навредить. Мы собрали несколько фактов, которые доказывают обратное.

Факт 1. Мороженое закаляет

Некоторые медики считают, что мороженое необходимо употреблять в качестве закалки против простудных заболеваний. Считается, что это лакомство делает слизистую горла менее чувствительной к перепадам температур. Так, что ешьте мороженое и не болейте!

Факт 2. Хорошо усваивается

Качественное мороженое имеет высокую пищевую ценность, потому что состоит из натуральных продуктов. Соответственно, оно полезно для пищеварительной системы, потому что хорошо усваивается. В настоящем пломбире есть множество витаминов и полезных веществ, в частности железо, кальций, фосфор и другие.

Факт 3. Оно диетичнее торта

Если подсчитать калории, то лучше съесть стаканчик мороженого, чем кусок торта. Мороженое хоть и содержит много сахара и жира, но в 100 гр. торта будет около 500 калорий, а в 100 граммах мороженого всего 227 калорий.

Факт 4. Успокаивает нервы

Американские исследователи обнаружили в мороженом особое вещество "л-триптофан". Это аминокислота, стимулирующая выработку серотонина. Такой природный транквилизатор успокоит нервы, поднимет настроение, поможет побороть стресс и вылечит бессонницу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, от какой болезни вылечит мороженое.


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Источник: https://womo.ua/5-faktov-v-polzu-morozhenogo-o-kotoryih-malo-kto-znaet/#:~:text=%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B5)%20%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D
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