Большинство употребляет крупы и орехи неправильно: распространенная ошибка

Крупы, орехи, семена и бобовые являются важной частью рациона. Особенно часто потребляют эти продукты те, кто соблюдает растительную диету. Они богаты белками, клетчаткой, витаминами и минералами. Однако эти продукты также содержат вещества, которые могут мешать усвоению питательных компонентов – например фитиновая кислота. Поэтому большое значение имеет замачивание перед приготовлением или употреблением.

Фитиновая кислота – это природное соединение, содержащееся во внешних слоях зерен, орехов и семян. Она выполняет защитную функцию для растения. В организме человека может связываться с кальцием, магнием, железом и цинком, что препятствует их усвоению. Замачивание, как отмечают специалисты, помогает нейтрализовать фитиновую кислоту. А это, в свою очередь, делает питательные вещества более легкими для усвоения.

Кроме фитиновой кислоты, в сырых орехах и семенах содержатся ингибиторы ферментов. Они затрудняют пищеварение, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Замачивание активирует ферменты, естественно присутствующие в самих продуктах, и запускает процесс предварительного расщепления белков и углеводов. Это делает пищу более легкой для усвоения и снижает риск вздутия живота, газообразования или аллергических реакций.

Замачивать следует и крупы. Современные исследования подтверждают, что процесс улучшает текстуру, уменьшает время варки и повышает биодоступность питательных веществ. Особенно это касается таких круп, как овес, гречка, пшеница и рис. Замачивание также помогает снизить уровень антинутриентов, которые могут вызвать раздражение кишечника.

Для замачивания обычно используют теплую воду с добавлением соли или кислоты (например, лимонного сока или яблочного уксуса). Время замачивания зависит от типа продукта: орехи – от 8 до 12 часов, крупы – от 6 до 24 часов. После замачивания следует слить воду, а продукт нужно тщательно промыть.

