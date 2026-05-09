Безопасно ли есть пророщенный картофель: что нужно обязательно знать каждому

Пророщенный картофель может быть как безопасным, так и потенциально токсичным для потребления. На первый взгляд – это привычный продукт, но в определенных условиях в нем могут накапливаться природные токсины.

Картофель после уборки находится в состоянии физиологического покоя. Это защитный механизм, который не дает им прорастать сразу после созревания.

Весной повышается температура и растет влажность воздуха. Это сигнал для "пробуждения" почек на картошке. В результате повышается действие гиббереллинов, которые стимулируют рост.

Крахмал в картошке начинает расщепляться до сахаров – это "топливо" для роста ростков. Бутони начинают активно делиться, формируются светлые или белые побеги, которые впоследствии зеленеют на свету.

Картофель, как правило, быстрее прорастает в более теплых условиях. Поэтому, если вы хотите избежать этого процесса, храните его в прохладном месте.

Эти непривлекательные ростки не только для размножения — они также являются встроенным защитным механизмом растения. Картофель естественным образом содержит гликоалкалоиды – токсины, предназначенные для защиты от вредителей и бактерий. Мякоть картофеля содержит мало этих токсинов, поэтому вреда не нанесет.

Однако, вырастающие ростки содержат гораздо больше гликоалкалоидов — соланина и чаконина. Их цель – защита от нежелательных вредителей.

Не следует есть ростки картофеля, но то, что картофель начинает пускать ростки, не означает, что он вреден. По мере роста ростки начинают вырабатывать токсины, которые могут вызвать желудочно-кишечные симптомы. Употребление этих ростков также может привести к отравлению.

Поэтому всегда следует удалять ростки из картофеля и выбрасывать их. Пока картофель не позеленел, его можно безопасно есть. Если картофель только начинает прорастать, а кожура плотная и без морщин, можно его есть.

Зеленая кожура — еще один показатель того, что картофель может содержать повышенный уровень токсинов. Это происходит из-за того, что вырабатывается много хлорофилла вместе с токсинами.

Стоит обратить внимание на другие признаки порчи картофеля, такие как мягкая или кашеобразная текстура, морщинистая кожура, влажная и неприятный запах. Такой картофель следует выбросить в мусор.

