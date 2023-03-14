Ретрит: дорога к счастью

Ретрит, фото - из открытых источников

Наша жизнь напоминает американские горки: не успеваешь оправиться от одного стресса, а судьба уже приготовила новое испытание, еще круче. В безумном ритме, где нужно решать несколько задач одновременно, повсюду успевать, быть лучше других, прорабатывать массивы информации, "ломаются" даже самые стойкие – в какой-то момент перестают понимать себя и кайфовать от жизни. Все чаще у них возникают вопросы, "в чем смысл существования", "кто я" и "какое мое предназначение в этом мире". Именно ретрит помогает получить ответы.

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В переводе с английского "ретрит" – "духовное уединение". К нам оно пришло недавно, но практикуют его уже сотни лет всех религиях. Сорок дней, в течение которых Иисус Христос постился и молился в пустыне, – классический пример ретрита в христианстве. В современном понимании этого понятия не обязательна ни пустыня, ни монастырь, ни вообще религиозная составляющая. А что же важно? И что, собственно, представляет собой ретрит? Давайте разберемся.

Что дает ретрит?

Возможность освободиться от привычных, обыденных дел и обязанностей, услышать себя, выйти за пределы себя. В глобальном масштабе это перезагрузка, внутреннее развитие. Кто-то намерен отказаться от вредных привычек или переосмыслить свою жизнь. Кто-то – преодолеть страхи или понять, чего он хочет, снять стресс и эмоциональное напряжение. А кто-то – наладить отношения, стабилизировать свое состояние, научиться себя любить. В конце концов испытать свои силы. На финише – новый человек и его качественно новая жизнь.

Наедине или в коллективе?

Конечно, вместе всегда веселее. Однако ретрит – это не поиск драйва и комфортных условий, это поиск себя. А найти себя, сконцентрироваться на своем внутреннем мире в коллективе гораздо труднее, чем в одиночестве. Кстати, существует еще один формат ретрита – темный ретрит, проходящий в полной темноте. Он помогает максимально глубоко погрузиться в свои эмоции и проработать страхи. Но рассчитан на людей, имеющих опыт в прохождении ретрита и крепкую психику.

Сколько времени нужно?

Не стоит рассчитывать, что за выходные вы сможете переформатироваться – забыть о своих привычках и сбросить старые "настройки". Для этого требуется не менее 7-10 дней. Оптимальный срок ретрита – две недели. Принцип "чем больше, тем лучше" для новичков не подходит. Если долго оставаться наедине с собой, могут просто не выдержать нервы, и эффект от проведения ретрита нивелируется.

Где производится ретрит?

Можно, конечно, и на даче – медитировать или заниматься духовными практиками на свежеподстриженном газоне, под пение птиц и под пристальным взглядом заинтригованных соседей. Но если по-настоящему хотите перезагрузиться, это должно быть тихое, спокойное место максимально отдаленное от цивилизации (от шумных улиц, магазинов, телевизоров) – где-то в горах или на берегу озера. В идеале экзотическое – на Шри-Ланке, в тропическом лесу, где полно диких обезьян и прочей живности, и где об интернете нечего и мечтать, слияние с природой вам точно гарантировано. Одно из мест силы для тех, кто неоднократно проходил ретрит, – Индия. Конечно, бюджетным такой ретрит не назовешь. Зато здесь лучшие духовные наставники – сюда они съезжаются со всего мира.



Какие правила нужно соблюдать?

Прежде чем начать ретрит, желательно максимально завершить свои дела, иначе мысли так или иначе будут возвращаться к незаконченному проекту, недоклеенным обоям или больной собаке и догонят вас даже на противоположном конце света.

Обязательные условия эффективного ретрита :

– режим молчания. Желательно полного! Тишина – инструмент, позволяющий углубиться в себя и решить внутренние проблемы;

– отказ от гаджетов. Отсутствие какой-либо информации извне (и, как следствие, ее "переваривание") позволяет максимально сконцентрироваться на себе. Избавившись от лишнего, можно услышать главное;

– медитация и духовная практика. Помогают успокоить разум и тело, учат расслабляться и концентрироваться на главном. Направляют энергию в нужное русло, уменьшают поток отрицательных эмоций, улучшают состояние здоровья, помогают ощутить свое тело. Занимают до 10 часов в день;

– строгий распорядок дня (как правило, с очень ранними подъемами);

– веганская диета. Ее практикуют во время ретрита, поскольку около 75% энергии человек обычно тратит на переваривание пищи, в то время как пища растительного происхождения менее энергоемкая. В идеале (если разрешает здоровье) это вообще может быть детокс-меню, которое состоит из сырых овощей и фруктов;

– опытный наставник. Он подскажет и направит в нужном направлении.

Самые большие ценители ретритов – люди творческих профессий. Голливудская звезда Джаред Лето, например, медитировал в пустыне 12 дней. Уилл Смит в прошлом году восстанавливал силы и гармонизировал свое состояние в Индии.



Украинские селебритисы также практикуют ретрит. Наталья Могилевская несколько лет уединяется в Индии.

– Мой первый ретрит был следствием психологической и духовной работы, которая меня интересовала и к которой я пришла из-за собственного кризиса, подробно описанного в моей книге "Худеем вместе", – в той части, где речь идет об Индии, – рассказывает певица. – Ретриты бывают разные. К примеру, десять дней под землей без еды, воды и сна (не слушайте медиков, которые говорят, что это невозможно – мой учитель доказал, что возможно и сорок дней подряд). Медитация и диета в течение дня в аюрведической гостинице – это тоже ретрит. Все зависит от того, к чему человек готов. Есть ретриты с практикой мауны – когда ты даешь обет молчать какое-то определенное количество дней. Разговаривать можно только с учителем, да и то если у него будут к тебе вопросы. Я многое потеряла проектов и возможностей из-за того, что была в мауне. Но свой выбор сделала и еще ни секунды не пожалела.

Первое и важнейшее условие эффективного ретрита – хороший учитель. Без него сложно во всем разобраться, ретрит будет полезен только для тела. В нашей стране, наверное, тоже можно встретить приятных, здравомыслящих людей, которые смогут что-то объяснить, но эти знания так и останутся на уровне ума. Настоящие знания можно получить только от самореализованного мастера, который испытал самадхи (состояние просветления. – Прим. авт.). Их в мире единицы, в Украине – ни одного. Поэтому нужно просить высшие силы послать вам такого учителя: уж своим существованием он даст вам то, чего не даст никто.

Второе условие ретрита – сосредоточиться на своем внутреннем состоянии, отключиться от всего, что может отвлекать. Если это сделать резко, без определенной подготовки, он, к сожалению, может стать стрессом. Решение идти к ретриту должно созреть и быть естественным следствием твоего желания прийти к очищению и медитации. Так нельзя – закончил свои дела и забежал в соседнюю комнату за ретритом. Следует проявить уважение к самому себе: остановиться, подготовиться, очиститься, настроиться и получить благословение учителя, чтобы спокойно, осознанно пройти все этапы и почувствовать, как меняется внутреннее состояние. Убирая все внешние факторы, которые могут раздражать и отвлекать, вы подчеркиваете быстроту и громкость собственных мыслей. А мысли во время ретрита очень мешают! Остановить их помогает чистая пища, мало-мальски тренированное тело, спокойствие. Но главное – ежедневное наблюдение: за своими поступками, поведением и мыслями. Как только вы начинаете за ними наблюдать, они исчезают. Кстати, лучшее всего во время ретрита не иметь никаких дел. За десять лет регулярных поездок в Индию и жизни в ашраме (обитель мудрецов и отшельников в древней Индии. – Прим. авт.) я поняла, что это самая тяжелая работа в мире – ничего не делать и ничего не думать. Закройте глаза и попробуйте хотя бы минуту не думать, и сами убедитесь в этом.

Большое значение имеет и система питания. Во время ретрита хочется есть только очень легкую пищу – фрукты, овощи, рис, пить простую воду. Точно не углеводы, мясо или сахар! Они полезны, когда приходишь домой после работы. А если хочешь добиться тонких знаний и ощущений, нужна легкость, а значит – избавиться от всего обременительного, и точно – от тяжелой пищи, опускающей энергию вниз. Причем – желательно за месяц до ретрита.



Андре Тан проходил свой ретрит в горах (где именно – он не уточнял). Модельер ярко описал этот процесс в своем аккаунте в Instagram :

– Ты встаешь утром от звона колокольчиков. Начинается день, конечно, с медитации. Но это не значит, что ты обязательно сидишь часами на полу и медленно дышишь. У нас были динамические медитации по несколько часов, когда ты, например, прыгаешь, дышишь в быстром темпе, раскручиваешь хару и танцуешь до последней капли пота. На ретрите тебе не дают ни грамма мяса, яиц или молочных продуктов, все, что ты ешь, – это бобы и салаты. Единственная коммуникация за день – это 15-минутное общение с твоим зеркалом-партнером, которому ты рассказываешь все, что пережил и осознал за день. Через три дня я устал так, будто не медитировал целыми днями, а разгружал уголь. Был готов реально послать весь этот ретрит к чертовой матери и уехать оттуда. Но со временем начал чувствовать легкость и ловить поразительные инсайты.