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Главная Новости Здоровье наше тело Сидячая работа или курение: ученые рассказали, что опаснее
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Сидячая работа или курение: ученые рассказали, что опаснее

Сидячий образ жизни способен погубить даже здорового человека

сегодня, 03:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Сидячая работа или курение: ученые рассказали, что опаснее

Люди, которые ведут неправильный образ жизни, чаще жалуются на плохое самочувствие. Как правило, всему виной вредные привычки и малоподвижность. Ученые выяснили, какой фактор все же губительнее влияет на организм.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали более 122 тысяч пациентов. Они проходили тесты на беговой дорожке в клинике Кливленда в течение 23 лет. Целью было узнать, как физические упражнения влияют на общую смертность.

В ходе исследования выяснилось, что любая нагрузка ведет к увеличению продолжительности жизни. Ученые всегда были обеспокоены тем, что слишком активные тренировки могут способствовать повышенному риску ранней смерти. Однако эксперимент показал обратную картину.

Оказалось, что положительный эффект от физической активности наблюдался во всех возрастных группах как у мужчин, так и у женщин, причем в последних он был более выражен. Результаты сравнения с группой людей, ведущих малоподвижный образ жизни, были шокирующими.

Это исследование является уникальным не только благодаря огромному количеству испытуемых, но и его объективности: ученые полагались не на слова пациентов о том, насколько активный образ жизни они ведут, а на показатели тестов. Вот как выглядят результаты в цифрах:

- В малоподвижных людей, по сравнению с активными, риск преждевременной смерти на 500% выше.

- Вероятность умереть от постоянного сидения примерно в три раза выше, чем от курения. Люди, которые мало тренируются, подвержены на 390% выше риск ранней смерти, чем те, кто занимается физической активностью на регулярной основе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько людей убивает сидячий образ жизни.


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Источник: https://smak.ua/diet/zdorove/58622-comu-sidyaca-robota-nebezpecnise-za-kurinnya
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