Этот режим сна избавит вас от серьезного недуга: открытие врачей шокирует

Новое масштабное исследование, проведенное с участием более 23 000 взрослых участников, показало, что оптимальная продолжительность сна для поддержания здорового обмена веществ составляет 7 часов и 18 минут в сутки. Именно при таком режиме сна наблюдается самый низкий уровень инсулинорезистентности – одного из ключевых факторов развития диабета 2 типа.

Фото: из открытых источников

Китайские ученые проанализировали качество сна и метаболические характеристики большой группы людей, изучая взаимосвязь меж длительностью отдыха и гормональным балансом организма. Результаты показали, что те, кто спал около 7 часов 18 минут ежедневно, демонстрировали здоровые показатели обмена веществ. При этом как слишком короткий, так и чрезмерно длинный сон ассоциировался с менее благоприятными метаболическими результатами.

Интересно, что "компенсационный" сон в выходные дни не всегда решает проблему недосыпания. Умеренное удлинение сна помогало тем, кто не высыпался в будни, но чрезмерный дополнительный отдых (более двух часов больше) у тех, кто уже имел достаточную продолжительность сна, наоборот ухудшал метаболические показатели.

Эксперты подчеркивают, что это наблюдательное исследование, поэтому установить прямую причинно-следственную связь невозможно. Однако предыдущие научные работы уже доказали: хроническое недосыпание влияет на гормоны аппетита и стресса, что повышает риск развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для поддержания здорового сна специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил:

· Ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день;

· Ограничивать использование гаджетов и экранов перед сном;

· Создать спокойный вечерний ритуал, настраивающий организм на отдых.

Систематическое соблюдение этих советов помогает нормализовать обмен веществ, поддерживать гормональный баланс и снизить риск развития хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, что делает сон продолжительностью 7 часов и 18 минут важным фактором здорового образа жизни.

