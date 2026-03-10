logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье наше тело Этот режим сна избавит вас от серьезного недуга: открытие врачей шокирует
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот режим сна избавит вас от серьезного недуга: открытие врачей шокирует

Ученые указали, сколько нужно спать, чтобы снизить вероятность диабета

10 марта 2026, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Новое масштабное исследование, проведенное с участием более 23 000 взрослых участников, показало, что оптимальная продолжительность сна для поддержания здорового обмена веществ составляет 7 часов и 18 минут в сутки. Именно при таком режиме сна наблюдается самый низкий уровень инсулинорезистентности – одного из ключевых факторов развития диабета 2 типа.

Этот режим сна избавит вас от серьезного недуга: открытие врачей шокирует

Фото: из открытых источников

Китайские ученые проанализировали качество сна и метаболические характеристики большой группы людей, изучая взаимосвязь меж длительностью отдыха и гормональным балансом организма. Результаты показали, что те, кто спал около 7 часов 18 минут ежедневно, демонстрировали здоровые показатели обмена веществ. При этом как слишком короткий, так и чрезмерно длинный сон ассоциировался с менее благоприятными метаболическими результатами.  

Интересно, что "компенсационный" сон в выходные дни не всегда решает проблему недосыпания. Умеренное удлинение сна помогало тем, кто не высыпался в будни, но чрезмерный дополнительный отдых (более двух часов больше) у тех, кто уже имел достаточную продолжительность сна, наоборот ухудшал метаболические показатели.

Эксперты подчеркивают, что это наблюдательное исследование, поэтому установить прямую причинно-следственную связь невозможно. Однако предыдущие научные работы уже доказали: хроническое недосыпание влияет на гормоны аппетита и стресса, что повышает риск развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для поддержания здорового сна специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил:

·          Ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день;

·          Ограничивать использование гаджетов и экранов перед сном;

·          Создать спокойный вечерний ритуал, настраивающий организм на отдых.

Систематическое соблюдение этих советов помогает нормализовать обмен веществ, поддерживать гормональный баланс и снизить риск развития хронических заболеваний, включая диабет 2 типа, что делает сон продолжительностью 7 часов и 18 минут важным фактором здорового образа жизни.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Украине с 1 марта 2026 вступили в силу новые правила по содержанию домашних животных. Владельцы кошек и собак теперь обязаны идентифицировать своих питомцев и оформлять ветеринарный паспорт нового образца, что станет обязательным документом для контроля за состоянием здоровья животного.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости