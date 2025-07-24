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Что будет после прекращения приема лекарства для похудения: неожиданное открытие

По словам исследователей, увеличение веса наблюдалось и после использования других способов борьбы с лишним весом.

24 июля 2025, 11:40
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Клименко Елена

Пациенты, прекращающие прием препаратов для снижения веса, часто сталкиваются с возвратом ранее утраченных килограммов. Такие выводы сделаны на основе метаанализа, опубликованного в журнале BMC Medicine, сообщает News Medical.

Что будет после прекращения приема лекарства для похудения: неожиданное открытие

Фото: 24 Канал

"Исследование, охватившее данные пациентов из 11 рандомизированных клинических испытаний, демонстрирует, что хотя степень восстановления веса зависит от конкретного медикамента, общая тенденция к увеличению массы тела после прекращения курса остается очевидной", — говорится в материале.

В исследовании также отмечено, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило шесть препаратов против ожирения (АОМ), среди которых орлистат, фентермин топирамат и семаглютид.

Кроме того, глюкагонообразный пептид-1 (GLP-1), первоначально разработанный для лечения диабета, все чаще применяется для контроля веса. Однако свежие исследования указывают на то, что после прекращения приема АОМ у многих пациентов вес начинает возвращаться в течение нескольких месяцев.

Уровень возврата веса зависит от нескольких факторов, включая тип препарата и изменение образа жизни пациентов во время и после лечения.

"Например, участники, завершившие 36-недельный курс лечения тирзепатидом – коммерчески доступным препаратом GLP-1 – восстановили примерно половину утраченных килограммов после перехода на плацебо", – подчеркнули в News Medical.

Кроме медикаментозных методов, схожие результаты наблюдаются и при других способах борьбы с лишним весом, таких как шунтирование желудка или вертикальная бандажная гастропластика, где возможен возврат веса.

Как уже писали "Комментарии", польские врачи госпитализировали 24-летнюю женщину, у которой обнаружили большую опухоль в брюшной полости. Из-за размера образования пациентка не помещалась в КТ-сканер, а ультразвуковое исследование не могло достичь другой стенки кисты, поэтому оказалось малоэффективным.



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