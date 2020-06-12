Защищает ли витамин D от рака: новое исследование

Всем давно известно, что витамин D регулирует многие обменные процессы в организме, в частности необходим для костной системы. Но новое исследование ученых из Испании и Финляндии доказывает, что это органическое вещество играет важную роль в профилактике раковых заболеваний.

Эксперты выяснили, что витамин D является потенциальным иммуномодулятором, его высокий уровень в организме поддерживает оптимальный уровень кальция в крови, влияет на репродуктивную систему и защищает от развития онкологических заболеваний. Свою работу витамин D выполняет с помощью рецептора VDR, который влияет на экспрессию множества генов. Он способен предотвратить рак крови и кишечника.

Дело в том, что низкий уровень этого витамина способен нарушить дифференцировку клеток во время их возобновления, повышая риск их превращения в раковые.

К слову, добавление витамина D напрямую не снижает смертности от онкологического заболевания. По мнению авторов работы, причина в индивидуальной чувствительности к витамину у каждого человека.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты помогут восполнить в организме витамин D.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!