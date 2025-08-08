Ежедневная опасность для легких приводит к раку: она окружает нас везде

После публикации исследования Венского медицинского университета вопрос влияния микропластика на здоровье снова вызвал широкий резонанс. Впервые ученым удалось обнаружить прямую связь между микроскопическими пластиковыми частицами и развитием злокачественных клеточных изменений в легких человека.

Фото: из открытых источников

Невидимый враг в воздухе

Ранее микропластик уже ассоциировали с нарушениями работы дыхательной системы — в частности, с оксидативным стрессом, воспалением и ухудшением функций легких. Теперь же австрийские исследователи продемонстрировали, как именно эти частицы могут активировать механизмы, запускающие образование раковых клеток.

В исследовании, опубликованном в Journal of Hazardous Materials, рассмотрено влияние частиц полистирола – одного из самых распространенных пластиковых материалов – на клетки легких. Полистирол широко используется в обиходе: из него изготовляют пищевые контейнеры, упаковки и пенопласт.

Результаты оказались тревожными: после контакта с полистироловыми микрочастицами в здоровых клетках легких наблюдались признаки, характерные для начала онкогенеза – повреждение ДНК, аномальная миграция клеток, клеточный стресс и активация сигналов, стимулирующих рост потенциально опасных клеток. Эти процессы, как отмечают ученые, ранние сигналы развития опухолевых образований.

"Экспериментально доказано, что даже здоровые клетки реагируют на микропластик крайне опасно. Это уже нельзя игнорировать", — подчеркнул руководитель исследования Балаж Деме.

Угроза не только для людей

Проблема микропластика затрагивает не только здоровье человека. Частицы пластика регулярно обнаруживают в тканях рыб, птиц и наземных животных. Они вызывают воспалительные реакции, желудочно-кишечные расстройства, а в отдельных случаях – гибель. Многие животные ошибочно принимают пластиковые отходы за еду или попадают в ловушки из оставленных сеток.

Технологии для решения

Несмотря на масштаб загрязнения, специалисты не теряют надежды. К примеру, британская компания Cleaner Seas Group разработала фильтр Indi, который устанавливается в стиральные машины и улавливает микропластик из синтетической одежды. Это позволяет значительно уменьшить количество частиц, которые попадают в сточные воды и далее в природу.

