Заряд на весь день обеспечен: эти четыре завтрака в одночасье изменят ваш организм

Утреннее меню не ограничивается только классическими бутербродами или сладкими кашами. Есть менее популярные, но полезные и энергетически сбалансированные блюда, которые поддерживают концентрацию и заряжают организм надолго , пишет Verywell Health.

1. Запеченный батат

По данным International Journal of Biological Macromolecules, батат, приготовленный вместе с кожурой, – это легкий, питательный завтрак, богатый клетчаткой и "медленными" углеводами. Они обеспечивают равномерный приток энергии без резких колебаний глюкозы.

Подавайте батат с белками или овощами. Если дать ему остыть, образуется резистентный крахмал – компонент, способствующий стабильному уровню сахара в крови.

2. Салат из киноа

Journal of Food Chemistry подчеркивает, что киноа – источник полноценного белка и всех аминокислот. Этот безглютеновый ингредиент хорошо насыщает и поддерживает энергию. Добавьте в салат авокадо (здоровые жиры), семена чиа (клетчатка) и зелень – и получите идеальный питательный завтрак.

3. Соленая овсянка

Овсянка может быть не только сладкой. Сваренная на легком овощном бульоне, она становится сытной базой для утреннего рациона. Шпинат, грибы, яйцо, авокадо или немного сыра дополнят блюдо белками, клетчаткой и полезными жирами. А несколько капель оливкового масла придадут пользы и вкусу.

4. Мисо-суп

Традиционный японский завтрак на основе ферментированной пасты мисо – это источник пробиотиков, поддерживающих микрофлору кишечника (Food Science & Nutrition). Добавьте к супу водоросли (йод, фолиевая кислота) и тофу (растительный белок), чтобы сделать блюдо еще более полезным и питательным.

