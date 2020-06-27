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Ученые опровергли самый популярный миф об алкоголе

Ученые заявили, что «понижение градуса» не приводит к большему похмелью

27 июня 2020, 23:15
Автор:

Светлана Шкурупий
Ученые опровергли самый популярный миф об алкоголе

Бытует мнение, что избежать утром серьезного похмелья и плохого самочувствия, можно лишь в том случае, если употреблять спиртные напитки в определенной последовательности. Но ученые не согласны с этим утверждением.

Специалисты, чтобы узнать истину, провели исследование. Для эксперимента они пригласили около 100 мужчин и женщин разного возраста. Участников разделили на две группы и поставили перед ними задачу. Целью добровольцев из первой группы было употребление сначала пива, а потом вино, а второй - наоборот. Была и контрольная группа, которая употребляла только один вид алкогольного напитка. Спустя 14 дней ученые повторили эксперимент, изменив лишь последовательность выпитого спиртного. 

Содержание алкоголя в крови участников измеряли с помощью обычного алкотестера. В среднем, каждый доброволец выпивал по 1,3 литра пива и 0,7 литра вина. Результаты эксперимента показали, что последовательность алкогольных напитков не играет никакой роли, только количество выпитого. Если человек превышает свою норму, тогда есть высокий риск того, что утром у него будет плохое самочувствие. Поэтому, не следует зацикливаться на "порядке" спиртного, важно контролировать лишь дозировку. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в каком количестве алкоголь не вредит нашему организму. 


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Источник: http://zdorovia.com.ua/zhinochezdorovya/38178vcheni-sprostuvali-populyarnii-mif-pro-alkogol.html
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