Овсянка уже в прошлом: медики определили лучший завтрак для сердца

Овсянка традиционно считается одним из самых полезных вариантов завтрака для сердца благодаря высокому содержанию клетчатки, помогающей снижать уровень "плохого" холестерина. Однако не все любят ее вкус, и поэтому многие ищут альтернативы для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, которые тоже обеспечивают длительное ощущение сытости и пользы для организма.

Как выяснили журналисты журнала EatingWell, врачи-кардиологи советуют предпочесть греческий йогурт с ягодами и орехами. Это блюдо имеет все необходимые свойства для здорового завтрака: оно содержит белки, полезные жиры и клетчатку, что позволяет надолго удерживать чувство сытости и поддерживает здоровье сердца.

Сначала стоит обратить внимание на пользу самого греческого йогурта. Этот продукт богат белком, который способствует замедлению пищеварительного процесса и помогает контролировать уровень сахара в крови. Это, в свою очередь, уменьшает риск возникновения скачков глюкозы и инсулина, которые могут оказаться вредными для сосудов. Кардиолог Джек Вольфсон отмечает, что благодаря умеренному уровню сахара в йогурте после его употребления аппетит сохраняется на низком уровне до следующего приема пищи. Важно также выбирать натуральный йогурт без добавления сахара, поскольку это помогает избежать перегрузки организма излишними калориями.

Если же хочется чего-нибудь послаще, врачи рекомендуют добавить в йогурт натуральные фрукты или ягоды, что является не только вкусным, но и полезным вариантом. Они не только дополняют вкус блюда, но и обогащают его дополнительными витаминами и антиоксидантами.

Еще одно важное преимущество греческого йогурта – это наличие пробиотиков, поддерживающих здоровую микрофлору кишечника. Это важно не только для пищеварения, но и сердечно-сосудистой системы, поскольку хорошая микрофлора помогает снижать уровень хронического воспаления в организме и поддерживать нормальное артериальное давление. В исследовании Scientific Reports подчеркивается, что нормализация воспалительных процессов в организме является важным фактором в борьбе с атеросклерозом — заболеванием, являющимся основной причиной сердечно-сосудистых проблем.

