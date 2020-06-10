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«Для лентяев»: назван уникальный способ похудения

Похудеть можно с помощью вкусного летнего коктейля

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий
«Для лентяев»: назван уникальный способ похудения

Избавиться от лишних килограмм поможет простой и доступный напиток на основе кефира. Этот молочный продукт богат на кальций, витамины группы В и другие полезные вещества, которые запускают обменные процессы и нейтрализуют чувство голода.

Для его приготовления понадобится: стакан нежирного кефира, ½ чайной ложки корицы, столько же имбиря и щепотка красного перца. Тщательно перемешайте все ингредиенты и "ленивый" напиток готов к употреблению!

Эксперты говорят, что такой коктейль положительно действует на пищеварение, ускоряя метаболизм. Также он помогает очистить организм от токсинов и шлаков. Особенно такой "шейк" полезен после обильного праздничного застолья. 

Если принимать напиток регулярно, то можно сбросить около 4 килограмм избыточного веса в месяц. Лучше всего пить коктейль за 1-2 часа до сна. 

Но, людям, у которых есть язва желудка или обострение гастрита, стоит отказаться от такого способа похудения. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой чай намного эффективнее помогает сжигать калории и способствует похудению.


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Источник: https://smak.ua/diet/zdorove/51451-unikalnyj-sposob-pokhudeniya-dlya-lentyaev
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