«Для лентяев»: назван уникальный способ похудения

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Светлана Шкурупий
Избавиться от лишних килограмм поможет простой и доступный напиток на основе кефира. Этот молочный продукт богат на кальций, витамины группы В и другие полезные вещества, которые запускают обменные процессы и нейтрализуют чувство голода.
Для его приготовления понадобится: стакан нежирного кефира, ½ чайной ложки корицы, столько же имбиря и щепотка красного перца. Тщательно перемешайте все ингредиенты и "ленивый" напиток готов к употреблению!
Эксперты говорят, что такой коктейль положительно действует на пищеварение, ускоряя метаболизм. Также он помогает очистить организм от токсинов и шлаков. Особенно такой "шейк" полезен после обильного праздничного застолья.
Если принимать напиток регулярно, то можно сбросить около 4 килограмм избыточного веса в месяц. Лучше всего пить коктейль за 1-2 часа до сна.
Но, людям, у которых есть язва желудка или обострение гастрита, стоит отказаться от такого способа похудения.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой чай намного эффективнее помогает сжигать калории и способствует похудению.
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