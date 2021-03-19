Знаете ли вы, что хурма помогает предотвратить заболевания сердца, анемию и ОРВИ? Да, эта ягода, пришедшая к нам из тропиков, содержит массу полезных свойств и привлекает внимание своим ярко-оранжевым окрасом.



как правильно есть хурму(фото из открытых источников)

На латинском языке хурма называется Diōspyros, что в переводе означает "пища богов". В составе сладких плодов содержится большое разнообразие биологически активных веществ, в частности клетчатка, йод, марганец, медь, калий, пектин, витамины А, С, Е, К, В6 и другие элементы, именно это и выделяет хурму среди других фруктов.



Ее плоды обладают антиоксидантами, которые замедляют повреждение клеток и предотвращают развитие онкологических заболеваний. Еще хурма укрепляет иммунитет, борется с симптомами гриппа и простуды, снижает в организме уровень "плохого" холестерина. А еще в плодах хурмы много железа, поэтому она незаменима при анемии.

Как правильно есть хурму: с кожурой или без





Учитывая богатый витамино-минеральный состав хурмы, не удивительно, что многие люди регулярно употребляют этот продукт. Но возникает вопрос…как правильно есть плоды: с кожурой или без? Эксперты говорят, что это дело вкуса. Если плод терпкий, а такое бывает из-за высокого содержания в нем танинов, или же просто недозрелый, тогда от кожуры стоит отказаться.

Бытует мнение, что шкурку хурмы нельзя употреблять, потому что в ней содержатся ядовитые вещества, но врачи с этим не согласны. Они лишь предупреждают о том, что от шкурки плода следует отказаться людям, которые перенесли операцию на желудке или другом органе пищеварительной системы. Если же подобных проблем нет, и вы не замечаете неприятных симптомов (тошноты, диареи и других нарушений желудочно-кишечного тракта) после поедания хурмы со шкуркой, тогда все хорошо и вам незачем переживать. А вот косточки ягоды употреблять нельзя!

Сколько хурмы можно есть в день





Диетологи рекомендуют здоровым людям употреблять хурму не чаще чем 2-3 в неделю, а в сутки можно съедать не больше 3 плодов. И лучше всего выбирать спелые ягоды, ведь в них содержится меньше танинов, и они более сладкие. Если же пренебрегать суточной дозировкой, то можно заработать проблемы с пищеварительной системой. Как мы уже говорили, в хурме содержатся танины, которые накапливаются и могут вступить в реакцию с желудочным соком, образовать вязкие комки и стать причиной тошноты, боли в животе, диареи и других нарушений.

Когда лучше есть хурму — утром или вечером

Существуют разные мнения относительно того, когда лучше есть хурму — утром или вечером. Одни специалисты говорят, что употребление ярко-оранжевой ягоды хорошо влияет на организм перед сном, потому что в ее составе много витаминов. Но с другой стороны, этот продукт достаточно "тяжелый" для переваривания организмом ночью, ведь в нем содержится много сахара. Плюс ко всему, поедание хурмы в позднее время, да еще и в больших количествах, может привести к сбою в работе организма. Но если желание съесть плод вечером слишком велико, тогда диетологи рекомендуют сделать это не раньше, чем за 3-4 часа до сна, чтобы не навредить метаболизму.

И все же, эксперты по здоровому питанию отметили, что самое предпочтительное время приема ягоды — до 17.00. Лучше всего утром, потому что в здоровом организме пектин и танины очищают кишечник от вредных веществ. Главное, не есть хурму натощак, можно сочетать ее с кисломолочными продуктами, например, творогом. Также ягоду можно использовать как обеденный перекус.

Можно ли есть хурму, когда худеешь





Несмотря на то, в этих сочных плодах содержится сахар, это не значит, что он сильно "бьет" по вашей фигуре и добавляет телу пару лишних килограммов. На самом деле люди, которые придерживаются определенной диеты, часто интересуются, можно ли им употреблять хурму. Ответит — да.

Главная особенность этой ягоды — обилие в ее составе клетчатки, которая ускоряет обмен веществ, утоляет чувство голода и в целом налаживает работу пищеварительной системы. На руку худеющим и низкая калорийность хурмы – всего 66 ккал на 100 г и что важно, в ее составе практически нет жиров. Также ягода способствует выведению лишней жидкости из организма.

Диетологи говорят, что хурма отлично справляется с голодом. Если употреблять привычную пищу и ежедневно съедать 2-3 плода, отказавшись от ужина, то за месяц можно сбросить три килограмма. Некоторые люди используют хурму для разгрузочных дней, то есть на протяжение 24 часов употребляют только эти ягоды и зеленый травяной чай. НО! Такая диета противопоказана людям, у которых есть проблемы с ЖКТ и тем, кто страдает сахарным диабетом, поскольку в составе хурмы много глюкозы.

В целом, аппетитные оранжевые плоды можно есть, когда худеешь, но важно помнить про дозировку и противопоказания. А еще лучше, перед употреблением ягоды сходить и проконсультироваться со специалистом.

Как правильно выбрать хурму





Хурма – тропическое листопадное дерево, которое выращивают везде, где существует теплый климат. Осенью ее плоды можно купить практически в каждом магазине. Но на какие критерии обращать внимание, когда выбираешь ягоду?

Специалисты советуют, в первую очередь, смотреть на ее цвет. Спелая хурма имеет яркий красно-оранжевый цвет, а кожица у нее тонкая и гладкая. Если на шкурке вы увидели сухие плоски — значит плод сладкий. Также стоит пощупать хурму, она должна быть упругой, но не сильно жесткой и не очень мягкой.

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