Забудьте про 10 тис. кроків: ця проста звичка знизить ризик смерті вдвічі

Людям, які вирішили більше рухатися, необов’язково одразу ставити собі планку у 10 тисяч кроків на день. Великий систематичний огляд показав, що близько 7000 кроків можуть бути реалістичнішою ціллю, а помітні переваги для здоров’я з’являються ще раніше.

Здоров'я. Ілюстративне фото

У систематичному огляді та метааналізі проаналізували 57 досліджень із 35 когорт, що охоплювали понад десять країн. Порівняно з 2000 кроків на день, 7000 були пов’язані зі зниженням ризику смерті від будь-якої причини на 47% та серцево-судинних захворювань — на 25%, пише видання Express.

Також 7000 кроків були пов’язані зі зниженням ризику деменції, депресивних симптомів, діабету 2 типу, падінь, смерті від серцево-судинних захворювань та раку.

Водночас дослідники наголошують: робота мала спостережний характер. Тобто вона показує зв’язок між кількістю кроків і показниками здоров’я, але не доводить, що саме додаткові кроки безпосередньо спричинили кожне покращення.

Доктор Асія Маула, приватний терапевт у The Health Suite, пояснила, що 10 тисяч кроків не є обов’язковою межею.

“10 000 кроків стали невід’ємною частиною нашого уявлення про те, як має виглядати активний день, але це не чарівний поріг, що відділяє успіх від невдачі”, — сказала лікар.

За її словами, людині, яка зараз проходить 2000-3000 кроків, необов’язково відразу ставити мету у 10 тисяч. Спочатку можна додати 500-1000 кроків, наприклад влаштувати коротку прогулянку після обіду, вийти з транспорту на одну зупинку раніше або пройтися під час телефонної розмови.

Маула також радить розділяти активність на короткі відрізки. Три 10-хвилинні прогулянки можуть бути простішими за одну тривалу, водночас вони допомагають переривати тривале сидіння та збільшувати загальну кількість руху.

При цьому крокоміри не враховують плавання, їзду на велосипеді та деякі силові тренування. Тому менша кількість кроків не обов’язково означає малорухливий спосіб життя.

Дорослим також рекомендують включати вправи для зміцнення м’язів і дотримуватися рекомендованої тижневої норми помірної або інтенсивної фізичної активності, а не покладатися лише на кількість кроків.

“Найцінніша ціль — це не найбільш вражаюче число на вашому екрані. Це та, яка спонукає вас рухатися регулярніше без болю, виснаження чи почуття провини”, — додала доктор Маула.

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