Як ранковий біг без сніданку впливає на організм: вчені здивували висновками

Багато хто переконаний, що рання пробіжка натщесерце пришвидшує спалювання жиру, однак це працює далеко не для всіх.

Фото: з відкритих джерел

Організм реагує на такий підхід по-різному: одні відчувають легкість і прилив сил, а інші — слабкість, нудоту чи запаморочення.

Під час тренування тілу потрібна достатня кількість енергії. Якщо запаси виснажені та навантаження зростає, може виникнути гіпоглікемія — різке падіння рівня цукру в крові, що проявляється млявістю, запамороченням або нудотою.

Коли немає доступних вуглеводів, організм змушений використовувати жир, але перетворює його в енергію значно повільніше. Через це ефективність тренування може знизитися.

До того ж тіло може почати розщеплювати білки, тобто м’язову тканину. Зменшення м’язової маси уповільнює метаболізм і робить процес схуднення менш результативним.

Важливо лише знайти баланс і враховувати індивідуальні особливості організму. Якщо ранкова пробіжка на порожній шлунок вам не підходить, спробуйте поєднати її з легким сніданком або вибирайте інші види ранкових вправ, які не вимогають високих енергетичних витрат на старті дня. У будь-якому випадку, фізична активність зранку — це чудовий спосіб розпочати день і зарядитися енергією на весь день.

