Як покращити здоров’я серця після 50 років: кардіолог назвав важливу умову

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Кречмаровская Наталия
Схуднути після 50 років і покращити показники здоров’я серця можливо навіть без радикальних змін.
Проблеми із серцем. Ілюстративне фото
Дослідження за участю понад 6000 людей, проведене дослідниками Університетського коледжу Лондона, показало: учасники, які до 50 років знизили вагу щонайменше на 5% і зберегли результат до 55 років, у 62 роки мали показники артеріального тиску, холестерину та запалення, такі ж, як ті, хто підтримував здорову вагу протягом дорослого життя, пише видання Express.
Кардіолог-превентолог і засновник Національної кардіологічної клініки доктор Франческо Ло Монако назвав результати обнадійливими. Він наголосив, що середній вік не є запізним часом для змін.
Він радить людям із надмірною вагою обговорити з лікарем можливість поступового та стабільного схуднення. При цьому важливо не вдаватися до екстремальних дієт, а обирати зміни, яких можна дотримуватися тривалий час.
Фахівець рекомендує будувати раціон навколо білкових продуктів, овочів і вуглеводів, багатих на клітковину. Серед прикладів він називає яйця, рибу, квасолю, сочевицю, натуральний йогурт, овес і цільнозернові продукти.
Також лікар радить замінювати частину рафінованих вуглеводів бобовими, додавати овочі до обіду й вечері та обирати цілі фрукти замість соку. Окрему увагу він рекомендує звернути на солодкі напої, алкоголь, звичайні перекуси, а також кількість олії, заправок і соусів.
Замість того щоб змінювати все відразу, краще почати з однієї-двох звичок, які найбільше впливають на харчування.
Ло Монако застерігає від надмірної зосередженості на цифрі на вагах. За його словами, схуднення не повинно відбуватися за рахунок м’язів. Тому зміни в харчуванні варто поєднувати з регулярною фізичною активністю та вправами з опором, які відповідають можливостям людини.
Лікар також радить оцінювати прогрес протягом тижнів, а не реагувати на щоденні коливання ваги, і за потреби обговорити з лікарем здорову ціль.
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