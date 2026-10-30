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Як покращити здоров’я серця після 50 років: кардіолог назвав важливу умову

Навіть у середньому віці невеликі зміни ваги можуть мати значення для серцево-судинного здоров’я

30 жовтня 2026, 00:04
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Кречмаровская Наталия

Схуднути після 50 років і покращити показники здоров’я серця можливо навіть без радикальних змін. 

Як покращити здоров’я серця після 50 років: кардіолог назвав важливу умову

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Дослідження за участю понад 6000 людей, проведене дослідниками Університетського коледжу Лондона, показало: учасники, які до 50 років знизили вагу щонайменше на 5% і зберегли результат до 55 років, у 62 роки мали показники артеріального тиску, холестерину та запалення, такі ж, як ті, хто підтримував здорову вагу протягом дорослого життя, пише видання Express.

Кардіолог-превентолог і засновник Національної кардіологічної клініки доктор Франческо Ло Монако назвав результати обнадійливими. Він наголосив, що середній вік не є запізним часом для змін.

“Ваші 50 років — це ще не надто пізно, щоб зробити значущі зміни. Ви не можете переписати свою історію здоров’я, але ви можете вплинути на те, що станеться далі”, — сказав лікар.

Він радить людям із надмірною вагою обговорити з лікарем можливість поступового та стабільного схуднення. При цьому важливо не вдаватися до екстремальних дієт, а обирати зміни, яких можна дотримуватися тривалий час.

Фахівець рекомендує будувати раціон навколо білкових продуктів, овочів і вуглеводів, багатих на клітковину. Серед прикладів він називає яйця, рибу, квасолю, сочевицю, натуральний йогурт, овес і цільнозернові продукти.

Також лікар радить замінювати частину рафінованих вуглеводів бобовими, додавати овочі до обіду й вечері та обирати цілі фрукти замість соку. Окрему увагу він рекомендує звернути на солодкі напої, алкоголь, звичайні перекуси, а також кількість олії, заправок і соусів.

Замість того щоб змінювати все відразу, краще почати з однієї-двох звичок, які найбільше впливають на харчування.

Ло Монако застерігає від надмірної зосередженості на цифрі на вагах. За його словами, схуднення не повинно відбуватися за рахунок м’язів. Тому зміни в харчуванні варто поєднувати з регулярною фізичною активністю та вправами з опором, які відповідають можливостям людини.

Лікар також радить оцінювати прогрес протягом тижнів, а не реагувати на щоденні коливання ваги, і за потреби обговорити з лікарем здорову ціль.

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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2259212/cardiologist-says-losing-5-body-weight-your-50s-helps-heart-health
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