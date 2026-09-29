Вчені знайшли несподіваний спосіб помітити ознаки Паркінсона: до чого тут пупок

Пупок може здаватися останнім місцем, яке здатне розповісти щось про стан організму. Однак учені виявили, що хімічний склад зразків, узятих із цієї ділянки, відрізняється у людей із деякими захворюваннями. Результати поки що попередні, але дослідники вважають цей напрям перспективним.

Пупок може містити хімічні ознаки, пов'язані зі станом здоров'я. Фото: Kaboompics / Pexels

Що виявили вчені

У дослідженні взяли участь лише 24 людини: шестеро з хворобою Паркінсона, шестеро з легкими когнітивними порушеннями, шестеро з COVID-19 і шестеро здорових учасників. У кожного брали мазки з пупка, носа та ділянки біля вуха, після чого аналізували леткі органічні сполуки.

Дослідники використали лазерну фотоакустичну спектроскопію, яка дає змогу створити своєрідний хімічний "відбиток" зразка. У результаті найбільш помітні відмінності між групами виявили у зразках із носа та пупка.

Зразки людей із хворобою Паркінсона справді демонстрували певну спільну картину хімічного складу. Додаткові зразки трьох пацієнтів із цим захворюванням, зібрані через два тижні, також потрапили до тієї самої групи.

Чому це поки не діагностика

Учені наголошують, що йдеться лише про попереднє дослідження. Вибірка була дуже малою, тому за цими даними не можна стверджувати, що аналіз запаху або хімічного складу пупка здатний діагностувати хворобу Паркінсона.

Крім того, на результати можуть впливати вік, засоби гігієни, парфуми та інші зовнішні фактори. Дослідники зазначають, що в невеликій групі вік і діагноз виявилися надто тісно пов'язаними, щоб повністю розділити їхній вплив.

Попри це, робота показує, що леткі сполуки, які виділяє організм, можуть містити інформацію про стан здоров'я. Тепер ученим потрібні масштабніші дослідження з учасниками зіставного віку, щоб перевірити, чи зберігаються виявлені відмінності.

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