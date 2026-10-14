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У Японії відкриють незвичайну сауну для дорослих: відвідувачів обійматимуть, як немовлят

Незвичайний простір SAUNA MOTHER поєднає тепло, погойдування та тактильні відчуття, щоб подарувати відвідувачам новий досвід відпочинку

14 жовтня 2026, 20:27
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Сергій Кречмаровський

У Токіо готують до відкриття незвичайний простір для релаксації, де дорослим пропонують на деякий час повернутися до відчуттів раннього дитинства. Проєкт SAUNA MOTHER обіцяє не просто відпочинок у сауні, а особливий сенсорний досвід із теплом, обіймами та погойдуванням.

У Японії відкриють незвичайну сауну для дорослих: відвідувачів обійматимуть, як немовлят

Незвичайна сауна для дорослих. Фото: Prtimes.jp

Сауна, що нагадує материнську утробу

Концепція закладу побудована навколо відчуття захищеності та материнської турботи. Атмосфера має допомогти відвідувачам відволіктися від повсякденних турбот і зануритися в незвичний формат відпочинку. Однією з головних особливостей стане сауна, оформлена так, щоб викликати асоціації з перебуванням у материнській утробі.

Організатори роблять ставку не лише на температуру та розслаблення м'язів, а й на відчуття, які створює навколишній простір. Такий підхід відрізняється від звичного уявлення про сауну як місце для прогрівання тіла.

Обійми та незвичайна холодна ванна

Серед заявлених особливостей SAUNA MOTHER — спеціальне крісло, яке обіймає людину, погойдується та ніжно торкається тіла. Ще один незвичайний елемент — холодна ванна з гігантською рукою. Ці деталі мають зробити відвідування не просто процедурою, а комплексом незвичних тактильних відчуттів.

У Японії відкриють незвичайну сауну для дорослих: відвідувачів обійматимуть, як немовлят - фото 2

Незвичайна сауна для дорослих. Фото: Prtimes.jp

На весь досвід відводять 120 хвилин. За задумом творців, поєднання тепла, прохолоди й фізичного контакту допоможе відвідувачам переключитися з повсякденного ритму на спокійніший.

Коли відкриється новий простір

SAUNA MOTHER планують відкрити в токійському районі Роппонґі наприкінці жовтня 2026 року. Проєкт орієнтований на дорослих, які шукають нестандартні способи відпочинку. Водночас заявлені відчуття та ефект релаксації не варто сприймати як гарантований терапевтичний результат: реакція на сенсорні процедури індивідуальна.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Меган Фокс запустила сторінку з "гарячим" контентом



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Джерело: https://soranews24.com/2026/10/12/new-tokyo-facility-promises-to-make-you-feel-reborn-time-in-the-womb-and-all-photos/
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