Тиск знизиться без бігу: вчені назвали вправу, яка працює вже за місяць

Для зниження артеріального тиску не обов’язково щодня бігати, годинами гуляти чи виснажувати себе тренуваннями. Науковці виявили, що допомогти нормалізувати показники може статична вправа, під час якої потрібно лише утримувати певне положення тіла. Про результати дослідження повідомляє Daily Mail із посиланням на публікацію в журналі BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Тиск. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про вправу "стілець біля стіни": потрібно притулитися спиною до вертикальної поверхні, зігнути ноги в колінах і затриматися в положенні, наче людина сидить на невидимому стільці.

Дослідники з Кентерберійського університету Христової церкви встановили, що регулярне виконання цієї вправи може помітно знизити артеріальний тиск. Учасники експерименту тренувалися тричі на тиждень по вісім хвилин. Через місяць систолічний тиск у середньому зменшився на 9,5 мм рт. ст., а діастолічний – на 5,5 мм рт. ст. Однак для збереження результату заняття потрібно продовжувати хоча б раз на тиждень.

Ефект пояснюють ізометричним навантаженням: м’язи напружуються, але не змінюють довжини. Після їхнього розслаблення судини розширюються, а кровообіг поліпшується. Великий аналіз 270 досліджень також засвідчив позитивний вплив таких вправ на показники тиску.

До альтернативних варіантів належать планка, віджимання від стіни, висіння на перекладині та утримання ваги в руках.

Водночас ізометричні тренування не замінюють ліків і повноцінної фізичної активності. Людям із серцево-судинними захворюваннями або неконтрольованою гіпертонією перед заняттями необхідно проконсультуватися з лікарем, адже під час напруження тиск може тимчасово зростати.

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