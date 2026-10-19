Спека може зашкодити ще до народження: вчені попередили про небезпечні наслідки для дітей

Глобальне потепління робить періоди екстремальної спеки частішими, і це викликає занепокоєння медиків. Вагітні жінки особливо вразливі до високих температур, а їхній вплив може позначатися не лише на здоров'ї матері, а й на розвитку дитини ще до народження.

Спека під час вагітності може підвищувати ризики для здоров'я майбутньої дитини. Фото: Marjonhorn / Pixabay

Чому спека небезпечна під час вагітності

Коли організм намагається охолодитися, кров активніше надходить до кінцівок, щоб віддавати тепло через шкіру. За деякими дослідженнями, це може зменшувати кровопостачання плаценти, через що плід отримує менше кисню та поживних речовин. Такий механізм пов'язують із підвищеним ризиком народження дітей із низькою вагою.

Дослідження також виявили зв'язок між високими температурами та передчасними пологами, які відбуваються до 37-го тижня вагітності. Огляд 70 наукових робіт показав, що під час багатоденної хвилі спеки на останніх тижнях вагітності ризик передчасних пологів зростає на 16%. Кожен додатковий градус середньої температури протягом вагітності пов'язували зі збільшенням цього ризику на 5%.

Які ще ускладнення виявили вчені

Вплив спеки також пов'язують із підвищеним ризиком прееклампсії — небезпечного ускладнення вагітності, що супроводжується проблемами з артеріальним тиском. Серед можливих наслідків дослідники називають гестаційний діабет, гіпертонію та збільшення кількості невідкладних госпіталізацій вагітних.

Окремі роботи вказують на можливий зв'язок між тривалим впливом високих температур на ранніх термінах вагітності та вадами серця у немовлят. Інші дослідження пов'язують екстремальну спеку наприкінці вагітності з підвищенням ризику мертвонародження.

Водночас більшість цих робіт є спостережними. Вони виявляють статистичні зв'язки, але не доводять, що саме спека безпосередньо спричинила ускладнення.

Чому проблема ставатиме актуальнішою

Науковці продовжують з'ясовувати, за яких температур ризики для вагітних стають особливо високими. За результатами одного узагальнення понад 100 досліджень, несприятливі наслідки частіше спостерігалися за температури близько 30,5 градуса Цельсія. За 39 градусів сукупний ризик таких наслідків зростав на 20%.

Фахівці наголошують на необхідності адаптації до спекотнішого клімату, доступу до прохолодних приміщень і своєчасних попереджень про небезпечну спеку. Додаткову увагу слід приділяти вагітним, які не мають доступу до кондиціювання повітря.

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