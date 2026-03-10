logo_ukra

Серйозна хвороба зникне завдяки режиму сну: сенсаційне відкриття медиків

Вчені вказали, скільки потрібно спати, щоб знизити ймовірність діабету

10 березня 2026, 13:10
Нове масштабне дослідження, проведене за участю понад 23 000 дорослих учасників, показало, що оптимальна тривалість сну для підтримки здорового обміну речовин становить 7 годин і 18 хвилин на добу. Саме при такому режимі сну спостерігається найнижчий рівень інсулінорезистентності — одного з ключових факторів розвитку діабету 2 типу.

Серйозна хвороба зникне завдяки режиму сну: сенсаційне відкриття медиків

Китайські науковці проаналізували якість сну та метаболічні показники великої групи людей, вивчаючи взаємозв’язок між тривалістю відпочинку та гормональним балансом організму. Результати показали, що ті, хто спав близько 7 годин 18 хвилин щодня, демонстрували найздоровіші показники обміну речовин. При цьому як занадто короткий, так і надмірно довгий сон асоціювався з менш сприятливими метаболічними результатами. 

Цікаво, що "компенсаційний" сон у вихідні дні не завжди розв'язує проблему недосипання. Помірне подовження сну допомагало тим, хто не висипався в будні, але надмірний додатковий відпочинок (понад дві години більше) у тих, хто вже мав достатню тривалість сну, навпаки, погіршував метаболічні показники.

Експерти підкреслюють, що це спостережне дослідження, тож встановити прямий причинно-наслідковий зв’язок неможливо. Проте попередні наукові роботи вже довели: хронічне недосипання впливає на гормони апетиту та стресу, що підвищує ризик розвитку діабету, ожиріння та серцево-судинних захворювань.

Для підтримки здорового сну фахівці радять дотримуватися кількох простих правил:

·         Лягати та прокидатися приблизно в один і той самий час щодня;

·         Обмежувати використання гаджетів та екранів перед сном;

·         Створити спокійний вечірній ритуал, який налаштовує організм на відпочинок.

Систематичне дотримання цих порад допомагає нормалізувати обмін речовин, підтримувати гормональний баланс та знизити ризик розвитку хронічних захворювань, включно з діабетом 2 типу, що робить сон тривалістю 7 годин і 18 хвилин важливим фактором здорового способу життя.

