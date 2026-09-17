П'ять продуктів із раціону довгожителів: вчені розкрили несподіваний секрет Сардинії

Секрет довголіття жителів Сардинії може ховатися не в екзотичних добавках або строгих дієтах, а в звичайнісіньких продуктах. Дослідники звернули увагу на традиційний раціон мешканців Барбаджі – гірського регіону острова, який належать до так званих "блакитних зон", де відзначається надзвичайно висока тривалість життя. Про це пише Daily Mail.

Продукти довголіття. Фото: із відкритих джерел

За даними дослідника довголіття Дена Бютнера та проекту Blue Zones, основу традиційного меню сардинців становлять п'ять продуктів та напоїв.

Перший – бобові. Квасоля фава, нут та інші бобові регулярно використовуються в супах та рагу. Один із головних прикладів – сардинський мінестроні з овочами, бобовими та пастою. За словами Бютнера, саме таку страву щодня їли представники родини Меліс, дев'ять братів та сестер якої у сумі прожили 861 рік.

Другий продукт – оливкова олія. Його використовують не лише під час приготування, а й додають до готових страв. Олія багата на мононенасичені жири і є важливою частиною середземноморського раціону.

Третя складова – традиційний хліб. У Сардинії популярний тонкий хрумкий pane carasau, який історично був частиною раціону пастухів.

Четвертий продукт – помідори. Їх додають у супи, соуси та пасту. Вони є джерелом вітаміну C і калію.

П'ятий пункт – червоне вино Cannonau. Його зазвичай п'ють невеликими порціями під час їжі. При цьому фахівці не радять починати вживати алкоголь заради користі для здоров'я.

Дослідники наголошують: самі продукти не є "еліксиром довголіття". Важливу роль також відіграють фізична активність, низький рівень стресу, міцні сімейні зв'язки, спілкування та наявність мети в житті.

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