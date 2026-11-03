Операція ще попереду, а відновлення вже починається: лікарі пояснили, що потрібно зробити заздалегідь

Перед операцією пацієнти зазвичай зосереджуються на аналізах і консультаціях. Однак фахівці радять подбати і про фізичну форму. Такий підхід називають преабілітацією: він поєднує зміцнення м'язів, розвиток витривалості та корекцію харчування.

Підготовка до операції та турбота про здоров'я. Фото: Pixabay

Дослідження свідчать, що підготовка може знизити ризик ускладнень і приблизно на пів дня скоротити перебування в лікарні. Найпослідовніше підтверджене покращення стосується дихальної системи.

Чому важливі м'язи та витривалість

Операція — серйозне навантаження для організму: змінюються частота серцебиття, тиск і потреба в кисні, запускаються запальні процеси та відновлення тканин. Запас м'язової сили й краща фізична підготовка можуть допомогти легше перенести цей стрес. Сильні м'язи полегшують ходьбу та підйом сходами після втручання. Ранній рух допомагає знизити ризик тромбів і пневмонії.

Які вправи та харчування потрібні

План залежить від здоров'я пацієнта й типу операції. За дозволом лікаря він може включати прогулянки, близько 150 хвилин помірної аеробної активності на тиждень, силові вправи тричі на тиждень і тренування рівноваги. Якщо ходити боляче, підійдуть плавання або велосипед. Перед операцією на коліні особливу увагу приділяють м'язам стегна та сідниць.

Не менш важливе харчування. Достатня кількість калорій і білка допомагає зберігати м'язи та відновлювати тканини. Різко обмежувати їжу не варто: організму потрібна енергія для загоєння. Навантаження, харчування та прийом добавок потрібно узгодити з лікарем. Інтенсивні тренування не слід починати самостійно, а підготовка не повинна відкладати термінову операцію.

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