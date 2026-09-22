Несподіваний симптом мігрені: ця ознака вразить кожного

Раптове бажання з’їсти шоколад може бути одним із ранніх сигналів мігрені, а не причиною нападу. Про це розповів невролог доктор Міхал Модестович, який звернув увагу на менш очевидні симптоми, що можуть передувати сильному головному болю.

Головний біль. Ілюстративне фото

За словами лікаря, шоколад традиційно називають одним із можливих тригерів мігрені — поряд із деякими видами сиру та червоним вином, пише видання Express. Але зв’язок може бути зовсім іншим.

“Часто пацієнти кажуть: “Я з’їв шоколад, а потім у мене почалася мігрень”. Але ми не впевнені, чи саме шоколад спричинив мігрень, чи напад усе одно стався б, а сама мігрень викликала бажання шоколаду”, — пояснив доктор Модестович.

Тобто те, що людина сприймає як причину нападу, іноді може бути його передвісником.

Мігрень не обмежується головним болем. За словами невролога, напад часто супроводжується пульсуючим болем помірної або сильної інтенсивності, нерідко з одного боку голови. Також можуть виникати нудота, блювання та підвищена чутливість до світла, звуків і запахів.

У деяких людей з’являється аура — мерехтіння або викривлення зору, оніміння, поколювання, проблеми з мовленням. Іноді можлива слабкість з одного боку тіла.

Окрему увагу лікар радить звертати на незвичний або дуже різкий головний біль. Раптовий надзвичайно сильний біль, так званий “громоподібний”, може бути ознакою крововиливу в мозок. Небезпечними також є біль, який посилюється під час кашлю, напруження чи нахилу, а також головний біль разом із високою температурою, слабкістю, онімінням або порушенням мовлення.

Експерт радить людям із повторюваними нападами записувати симптоми та час їх появи. Такий щоденник може допомогти лікарю встановити закономірності й відрізнити мігрень від інших станів.

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