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Дівчина мільйонера витрачає 16 тисяч доларів на незвичайний тампон: що він вимірює під час сну

Кейт Толо використовує вагінальний сенсор для вимірювання нічного кровотоку. Експеримент має привернути увагу до малодосліджених аспектів жіночої сексуальної фізіології

18 жовтня 2026, 13:45
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Сергій Кречмаровський

Дівчина біохакера Браяна Джонсона використовує незвичайний пристрій, щоб досліджувати кровотік в інтимних тканинах під час сну. Обладнання коштує понад 15,7 тисячі доларів і нагадує тампон, однак призначене для збору даних про жіночу сексуальну фізіологію.

Дівчина мільйонера витрачає 16 тисяч доларів на незвичайний тампон: що він вимірює під час сну

Сон і нічні фізіологічні процеси, які досліджують за допомогою сучасних технологій. Фото: Wokandapix

Як працює "технологічний тампон"

30-річна Кейт Толо, партнерка Джонсона, спить із вагінальним світловим сенсором, який вимірює кровотік уночі. До комплекту входять дріт, закріплений на нозі, пристрій для моніторингу та ноутбук, який має залишатися ввімкненим. Якщо комп'ютер переходить у режим сну, дані можуть бути втрачені, розповіла Толо.

Джонсон, який прагне уповільнити старіння, теж стежить за нічними ерекціями, але за допомогою пристрою приблизно за 275 доларів. Він наголошує, що клітор, як і пеніс, містить еректильну тканину. Під час фази швидкого сну кровопостачання клітора та вагінальних тканин може посилюватися. Науковці знають про це десятиліттями, однак доступних приладів для такого моніторингу майже немає.

Що можуть показати вимірювання

Толо сподівається, що спостереження допоможуть краще зрозуміти жіноче сексуальне здоров'я, якому приділяють недостатньо уваги. Водночас нічні показники самі по собі не пояснюють зниження сексуального бажання: на нього можуть впливати стрес і проблеми у стосунках.

У чоловіків еректильна дисфункція іноді є ранньою ознакою серцево-судинних проблем. Проте вчені ще не встановили, чи може нічний кровотік в інтимних тканинах жінок свідчити про подібні ризики. Толо проводить експеримент на собі, а затвердженого клінічного тесту для тлумачення таких вимірювань немає. Вона сподівається, що дослідження допоможуть створити доступніший пристрій.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 10 провальних освідчень, які шокували очевидців



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Джерело: https://www.vice.com/en/article/bryan-johnsons-girlfriend-has-a-16000-techno-tampon-to-track-her-female-erections/
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