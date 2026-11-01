Демони біля ліжка чи витівки мозку? Вчені пояснили моторошне явище сонного паралічу

Уявіть: ви прокидаєтеся посеред ночі, але не можете поворухнутися. У кутку кімнати з'являється темна постать, а на грудях відчувається невидимий тягар. Такий досвід знайомий людям, які переживали сонний параліч. Але чому мозок змушує бачити демонів і привидів?

Картина Генрі Фюзелі "Нічний кошмар" (1790-1791). Фото: Frankfurt Städel Museum / Wikimedia Commons (Public Domain)

Що таке сонний параліч

Клінічний психолог Браян Шарплесс, який досліджував це явище, зафіксував понад 100 різних назв сонного паралічу в різних культурах. Люди описують схожі симптоми: неможливість рухатися, тиск у грудях, страх і відчуття чужої присутності.

Звідки взялися історії про демонів

Протягом століть сонний параліч пояснювали надприродними силами. У фольклорі різних народів фігурували вампіри, відьми та привиди. У слов'янських переказах згадували мару — істоту, яка вночі сідала людині на груди та позбавляла її можливості рухатися. Пізніше люди почали розповідати про прибульців і темні силуети.

Чому мозок створює моторошні образи

Пояснення пов'язане з REM-фазою сну, під час якої люди бачать сни. У цей час мозок тимчасово блокує роботу більшості м'язів, щоб людина не повторювала рухи зі сновидінь.

Іноді свідомість прокидається раніше, ніж зникає це блокування. Людина вже розуміє, що перебуває у власній кімнаті, але не може рухатися. Водночас мозок може активувати механізми розпізнавання загроз і створювати образи небезпечних істот. Так виникає відчуття, що хтось стоїть поруч або спостерігає за вами.

Як зменшити ризик сонного паралічу

Серед чинників, які пов'язують із цим станом, — тривожність, психологічні травми, порушення режиму сну, вживання алкоголю та нарколепсія.

Шарплесс радить дотримуватися стабільного графіка сну, не вживати алкоголю перед відпочинком і намагатися засинати на боці. Також важливо приділяти увагу якості сну та за потреби звертатися по допомогу через тривожність або наслідки психологічних травм.

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